Profitant du report de la rencontre Cneps Excellence-Casa Sports, Diambars de Saly s’est hissé à la tête du classement de la Ligue 1, grâce à sa victoire (1-0) contre Dakar Sacré-Cœur, en match comptant pour la 14e journée.

La Ligue sénégalaise de football professionnel a repris son championnat, ce week-end. Le match entre le leader Casa Sports et Cneps Excellence (14e, 4 pts) étant reporté, Diambars de Saly (27 pts) en a profité pour se hisser à la tête du classement. Les Académiciens ont accueilli et battu Dakar Sacré-Cœur sur le score d’un but à zéro. Dominés à l’aller (2-1), les protégés de Bruno Rohart ont pris leur revanche sur les Académiciens de la Sicap, grâce à un but d’Elimane Cissé (49e). Le club de la Petite Côte a relégué le Casa (25 pts) à la troisième place avec deux points de retard. Le Guédiawaye FC, qui compte le même nombre de points que les Ziguinchorois (25 pts) est resté à la 2e place, à la suite de son nul (1-1) face au Stade de Mbour (8e, 17 pts). Cheikh Ibra Diouf a ouvert le score pour GFC (30e). Mais la joie des Crabes a été de courte durée, puisque les Mbourois ont égalisé deux minutes plus tard par Abdoulaye Ka (32e).

Le Jaraaf renoue avec le succès, la Linguère dans le rouge

Auteur d’une fin de première partie du championnat compliqué (un nul et une défaite), le Jaraaf de Dakar a renoué avec la victoire en s’imposant (0-1) sur la pelouse de la Sonacos (10e, 16 pts). L’unique but de la rencontre a été inscrit par le Gambien Modou Manneh (38e). Ce 6e succès de la saison permet au club de la Médina de passer de la 5e à la 4e place, avec 21 pts. Comptant le même nombre de points que le Jaraaf, Teungueth FC (5e, 21 pts) a fait match nul (0-0) sur sa pelouse face à l’AS Douanes (12e, 13 pts).

L’US Gorée a aussi fait une bonne opération, lors de la réception de la Linguère de Saint-Louis, ce dimanche. Les Insulaires ont défait les Samba Linguère sur le score de deux buts à zéro et se sont hissés de la 7e à la 6e place, avec 21 pts. Les Goréens ont emballé le match en première période, grâce à Seyni Ndiaye (31e) et Alassane Diallo (38e). Avec cette cinquième défaite (5 matchs sans victoire, 2 défaites et 3 nuls), la Linguère entre dans la zone de relégation en occupant la 13e place (12 pts).

GF retrouve le sourire, l’AS Pikine n’y arrive pas

L’AS Pikine (11e, 14 pts) également poursuit sa descente aux enfers. Le club de la banlieue dakaroise, qui était sur une série de quatre matchs sans victoire (deux défaites et deux nuls), n’est pas parvenu à arrêter l’hémorragie. Les Pikinois ont concédé leur cinquième défaite en déplacement sur le terrain de Génération Foot (2-0), hier, qui a renoué avec la victoire. Les buts des Grenats ont été inscrits par Jean-Louis Barthélemy Diouf, qui a ouvert le score à la 58e mn, avant que Pape Moussa ne double la mise, une minute plus tard. Les Académiciens de Déni Birame Ndao sont passés de la 11e à la 9e place, avec 16 pts. Ils ont la possibilité de remonter en haut du classement grâce à leurs deux matchs en retard contre Dakar Sacré-Cœur (12e journée) et la Linguère (13e journée).

Résultats Ligue 1 – 14e journée US Gorée - Linguère 2-0 Guédiawaye FC - Stade de Mbour 1-1 Diambars - Dakar Sacré-Cœur 1-0 Génération Foot - AS Pikine 2-0 Teunguet FC - AS Douanes 0-0 Sonacos - Jaraaf 0-1 Cneps Excellence - Casa Sports reporté Ligue 2 - 14e journée Demba Diop - Ndiambour US Ouakam - Keur Madior 1-0 Oslo - Amitié FC 1-2 Jamono Fatick - Mbour Petite Côte 0-0 Walidaan - Dakar Université Club 1-1 Thiès F C - Port 0-0

LOUIS GEORGES DIATTA