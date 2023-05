Génération Foot a gardé son fauteuil de leader ; grâce à sa victoire (1-0) face à l’AS Douanes, hier. Les Grenats ont été imités par leur dauphin, Diambars, et le 3e au classement, Guédiawaye FC, qui se sont imposés respectivement devant le Stade de Mbour (1-0) et le Cneps Excellence de Thiès (1-2).

Le podium de la Ligue 1 est resté inchangé à l’issue de la 20e journée jouée ce week-end. Génération Foot a gardé la tête du classement grâce à sa victoire (1-0) face à l’AS Douanes (12e, 19 pts), ce dimanche. Le but victorieux a tardé à venir, car les Grenats ont été tenus en échec pendant plus d’une heure par les Gabelous. C’est à la 75e mn qu’en bon capitaine, Jean-Louis Barthélemy Diouf a délivré les Académiciens de Déni Birame Ndao. Cette réalisation a permis à GF d’avoir la meilleure différence de buts (+11) que Diambars, qui est resté à la 2e place, avec le même nombre de points. L’Académie de Saly a accueilli et battu (1-0) son voisin de la Petite Côte, le Stade de Mbour (11e, 21 pts), samedi dernier. Le but de la victoire a été marqué par Babacar Mboup, à la 16e mn.

Guédiawaye FC (3e, 35 pts) a également suivi le rythme pour rester au contact du peloton de tête. Le club de la banlieue dakaroise est allé battre le Cneps Excellence (14e, 10 pts) grâce à un doublé de Cheikh Ibra Diouf (7e et 16e). Les Thiessois ont réduit la marque par Chérif Kambaye (43e).

Par contre, le Casa Sports n’a pas pu en faire autant. Même s’il garde la 4e place, le champion en titre a laissé filer deux points lors de son déplacement au stade Alassane Djigo, hier. Les Ziguinchorois ont été tenus en échec par l’AS Pikine (6e, 27 pts) et comptent désormais cinq points de retard sur l’actuel leader. C’est pourtant les hommes d’Ansou Diadhiou qui ont ouvert la marque à la 16e mn par Abdoulie Kassama (0-1). Les Pikinois ont remis les pendules à l’heure avant la pause, grâce Mamadou Lamine Dramé (37e).

Le Jaraaf retrouve le sourire, TFC n’y arrive pas

Le Jaraaf de Dakar peut respirer. Le club de la Médina, qui n’a plus gagné depuis cinq rencontres (trois défaites et deux nuls), a renoué avec la victoire lors de son déplacement sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur (8e, 26 pts), hier. Le club de la Médina s’est imposé sur le score d’un but à zéro, grâce à Rémi Bocandé (57e). Ce succès a permis aux Vert et Blanc de gagner une place en passant de la 10e à la 9e, avec 26 pts.

Mais Teungueth FC (7e, 26 pts), qui se trouve dans une situation presque similaire, n’a pas eu la même réussite. Les Rufisquois ont mordu la poussière lors de leur voyage à Saint-Louis pour affronter la Linguère (2-1). Les buts de la victoire ont été inscrits par Amadou Doudou Soumaré (20e) et Mamadou Malado Diallo (59e). Grâce à ce succès, les Samba Linguère se rapprochent à deux longueurs du premier non relégable.

La dernière affiche de la journée qui a opposé l’US Gorée (5e, 27 pts) à la Sonacos (10e, 25 pts) s’est soldée par un nul vierge.

Résultats Ligue 1 Dakar Sacré-Cœur - Jaraaf 0-1 Diambars FC - Stade de Mbour 1-0 Linguère - Teungueth FC 2-1 Cneps Excellence - Guédiawaye FC 1-2 US Gorée – Sonacos 0-0 Génération Foot - AS Douanes 1-0 AS Pikine - Casa Sports 1-1 Ligue 2 - 20e journée Amitié FC - AJEL 0-1 Keur Madior - Mbour Petite Côte 0-1 US Ouakam - Duc 6-0 Ndiambour - Port 2-1 Demba Diop - Jamono Fatick 1-1 Mardi Stade municipal Parcelles Assainies 16h30 Oslo - Thiès FC Stade municipal Hann 16h30 HLM - Wally Daan

LOUIS GEORGES DIATTA