Le Cneps Excellence joue sa survie en Ligue 1. Le club de Thiès pourrait même être officiellement relégué en 2e division, en cas de défaite contre Diambars de Saly, dimanche au stade Maniang Soumaré, en match comptant pour la 23e journée.

Le championnat de Ligue 1 pourrait livrer un premier dénouement en bas du classement, à l’issue de la 23e journée, ce week-end. En effet, le Cneps Excellence (14e, 11 pts) pourrait être la première équipe officiellement reléguée en 2e division. Le club de Thiès compte huit points de retard sur le premier non relégable, l’AS Douanes (13e, 19 pts). Pour continuer à espérer se sauver de la relégation, les Thiessois devront battre Diambars (2e, 41 pts) ce dimanche au stade Maniang Soumaré. Le Cneps aura besoin du soutien total de son public pour venir à bout des Académiciens de Saly.

Lors de son déplacement au stade Fodé Wade, l’équipe thiessoise a été laminée sur le score sans appel de quatre buts à zéro. Et Diambars ne compte pas faire de cadeau, au moment où le club a le plus besoin de points pour rester collé à l’actuel leader dans la course au titre. Comptant trois longueurs de retard par rapport à Génération Foot, les hommes de Bruno Rohart vont tout mettre en œuvre pour repartir de Thiès avec les trois points.

Quant à la Linguère, qui est également dans la zone rouge, elle se déplace à Diourbel pour è affronter la Sonacos (7e, 29 pts), ce samedi. À une longueur du premier non relégable, l’AS Douanes (12e, 19 pts), les Saint-Louisiens pourront sortir de cette zone en cas de victoire face aux Huiliers et de faux pas des Gabelous qui vont accueillir le même jour Dakar Sacré-Cœur (9e, 28 pts).

GF à l’offensive de l’US Gorée

Seul leader, Génération Foot (44 pts) veut poursuivre sa course solitaire en tête du classement. Pour ce faire, les Académiciens de Déni Birame Ndao vont essayer de s’imposer lors de la réception de l’US Gorée (8e, 28 pts), demain dimanche. Auteurs d’une série de 8 victoires d’affilée, les Grenats ont ce qu’il faut pour atteindre cet objectif. En plus, les protégés de Balla Djiba n’ont plus perdu à domicile depuis le 30 décembre 2022 (face à Diambars, 1-2). Depuis, ils ont enchainé six victoires au stade Djibril Diagne.

Mais l’US Gorée ne se présentera pas en victime expiatoire. Restés sur cinq nuls d’affilée, les Insulaires tenteront de renouer avec le succès sur la pelouse de GF. D’autant plus que les Goréens sont à une victoire d’assurer leur maintien en Ligue 1.

Le choc GFC-TFC

Le stade Ibrahima Boye va abriter le choc de la journée devant opposer Guédiawaye FC (4e, 35 pts) à Teungueth FC (6e, 29 pts), ce dimanche. Lors de leur première confrontation cette saison, lors de la 10e journée, les Crabes occupaient la première place et se battaient pour conserver le fauteuil de leader. Aujourd’hui, les hommes de Souleymane Diallo sont loin de cette position et luttent pour le podium. Pour cela, GFC doit renouer avec le succès, après deux défaites d’affilée. Vainqueur à l’aller (0-1), Guédiawaye veut rééditer ce résultat devant son public, dimanche.

Mais les Rufisquois ne vont pas leur faciliter la tâche, même s’ils n’ont plus grand-chose à jouer dans ce championnat. Battus à Ziguinchor par le Casa Sport (2-0), le week-end dernier, TFC vise la victoire pour améliorer son rang.

Au stade Caroline Faye de Mbour, le Stade de Mbour (11e, 23 pts) va recevoir l’AS Pikine (10e, 27 pts), demain dimanche. Les deux équipes poursuivent leur quête de maintien. Le vainqueur va se rapprocher davantage de cet objectif.

L’affiche entre le Jaraaf de Dakar (5e, 32 pts) et le Casa Sport (3e, 39 pts) au stade Iba Mar Diop de la Médina a été reportée, en raison des risques de troubles à l’ordre public, ce week-end.

Programme Ligue 1 - 23e journée Samedi Stade municipal Parcelles-Assainies 17h AS Douanes - Dakar Sacré-Cœur Stade Ely Manel Fall 17h Sonacos - Linguère Dimanche Stade Djibril Diagne 17h Génération Foot - US Gorée Stade Maniang Soumaré 17h Cneps Excellence - Diambars Stade Ibrahima Boye 17h Guédiawaye FC - Teungueth FC Stade Caroline Faye 17h Stade de Mbour - AS Pikine Jaraaf - Casa Sports reporté Ligue 2 – 24e journée Samedi Stade Caroline Faye 17h Demba Diop - Wally Daan Dimanche Stade Alboury Ndiaye 17h Ndiambour - Thiès FC Stade Ngalandou Diouf 17h AJEL - Duc Stade Alassane Djigo 17h Port - Mbour Petite Côte Lundi Stade Caroline Faye 17h Keur Madior - HLM Stade Maniang Soumaré 17h Amitié FC - Jamono Fatick Stade Ibrahima Boye 17h US Ouakam - Oslo

LOUIS GEORGES DIATTA