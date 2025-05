Éliminé en demi-finales de la Coupe du monde de Beach Soccer par la Biélorussie, le Sénégal a perdu la petite finale face au Portugal, ce dimanche, et se classe 4e. Le Brésil a conservé son titre en remportant la finale contre la Biélorussie.

Le parcours brillant des Lions en Coupe du monde de Beach Soccer a été sanctionné par une quatrième place. Après l’élimination en demi-finales, samedi dernier, l’équipe du Sénégal a disputé la dernière marche du podium avec celle du Portugal, hier. Comme en 2021 face à la Suisse (9-7), les champions d’Afrique n’ont pas réussi à remporter la petite finale. Ils se sont inclinés par 3 buts à 2 devant la Seleçao das Quinas.

Avec un groupe de départ où l’on note le retour de Mandione Diagne de suspension et la première titularisation d’Amar Samb, les Sénégalais ont entamé la partie de la plus belle des manières. Les Lions ont ouvert le score dès la 3e mn par Jean Ninou Diatta et remporté le premier tiers-temps (1-0). Les hommes de Ngalla Sylla ont pu gérer leur avance jusqu’à la fin de la troisième période où les deux équipes se sont neutralisées (0-0). Malheureusement pour les représentants du continent africain, le dernier n’a pas démarré sous les meilleurs auspices. À la 2e mn, Seydina Gadiaga marque contre son camp et permet au Portugal d’égaliser (26e, 1-1). Le Sénégal a repris l’avantage grâce à Pape Sidy Fall (31e, 2-1). Mais ce n’était que de courte durée. Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers n’ont pas résisté à la furie portugaise dans les cinq dernières minutes de la partie. La Seleçao a remis les pendules à l’heure la minute qui a suivi le deuxième but sénégalais, par le biais de Coimbra (32e, 2-2). André Lourenço a assommé le Sénégal en inscrivant le troisième but à la 34e minute (2-3). Les octuples champions d’Afrique n’ont pas pu revenir au score, malgré les deux minutes du temps réglementaire.

La Biélorussie brise le rêve des Lions

Après un carton plein en phase de poules et une victoire retentissante face à l’Italie en quarts de finale, le Sénégal espérait briser le plafond de verre et décrocher une qualification historique en finale de la Coupe du monde de Beach Soccer. Face à la Biélorussie, qui les avait battus en phase de poules en 2023, les Sénégalais visaient deux objectifs : se hisser en finale et prendre leur revanche. Mais le rêve des Lions s’est envolé comme un écho. Les Lions ont pourtant réalisé un premier tiers-temps de haute facture en tenant en échec les Biélorusses (1-1). Pape Sidy Fall (9e, 1-1)) a égalisé après l’ouverture du score par Mikhail Avgustov (3e, 0-1). L’équipe sénégalaise a complètement déjoué lors de la deuxième période en concédant trois buts coup sur coup et être menée 1-4. Avec trois buts de retard, la bataille était quasiment perdue. Armés de leurs dernières forces, les joueurs de Ngalla Sylla ont tenté de remonter la pente. Ils parviennent à réduire le score à la 27e mn par Mamour Diagne (2-4). La petite lueur d’espoir qui scintillait en eux a été éteinte par le cinquième but inscrit par Vadzim Bokach dans l’avant-dernière minute (35e, 2-5).

Le Sénégal échoue au pied du podium en se classant quatrième comme en 2021. Le Brésil a conservé son titre de champion du monde, le septième de son histoire (depuis son organisation par la Fifa), en remportant la finale face à la Biélorussie (4-3), hier au Paradise Arena de Victoria, aux Seychelles

RÉACTION KHADY DIENE GAYE (MINISTRE DES SPORTS) ‘’Chers Lions, bien que le résultat de cette rencontre pour la troisième place en Coupe du monde ne soit pas celui que nous espérions, je tiens à souligner votre dévouement, votre professionnalisme et votre engagement. Votre participation a été le reflet de votre talent et de votre détermination. Continuez à croire en vous et à vous surpasser. Chaque étape de ce parcours constitue une expérience précieuse qui renforcera votre avenir sportif. Nous vous félicitons pour votre effort collectif et votre persévérance, et vous encourageons à continuer à poursuivre l'excellence. Recevez nos encouragements pour la suite de votre parcours dans vos prochaines compétitions.’’

LOUIS GEORGES DIATTA