A plusieurs reprises, l'ancien défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué a expliqué que l'ailier des Blaugrana Lamine Yamal (17 ans, 31 matchs et 6 buts en Liga cette saison) n'aurait pas eu le statut de titulaire à son époque, en raison de la présence du trio Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar sur le plan offensif. Pour la radio RMC ce mardi, l'Espagnol a tenu à apporter quelques précisions.

"Dans n'importe quelle génération, Lamine aurait triomphé et ça aurait été incroyable parce que c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai eu la chance de voir. Titulaire à mon époque ? On ne le saura jamais, mais la sensation c'est qu'il aurait été plus difficile pour lui de franchir le pas et d'être titulaire parce qu'ils étaient trois joueurs si bons en attaque. Luis Enrique (coach du Barça à l'époque, ndlr) lui aurait donné moins d'opportunités et il aurait eu moins de chances d'être titulaire pendant un certain temps. À la fin, évidemment un si bon joueur finit par s'imposer et être titulaire", a reconnu Piqué.