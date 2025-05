RÉACTIONS

NGALLA SYLLA (COACH DU SÉNÉGAL)

‘’Apporter la coupe au Sénégal’’

‘’On a fait un carton plein. Il faut féliciter les jeunes. Mais l'objectif est loin d'être atteint. Il faut continuer à se concentrer et se focaliser sur les quarts de finale. Ça, ce n'est que partie remise.

Le Sénégal a été éliminé l'année dernière au premier tour, il fallait montrer que ce n'était que des erreurs. Il fallait tourner la page et travailler davantage. Aujourd'hui, on a confirmé que le Sénégal est une grande nation du Beach Soccer. Maintenant, il faut se concentrer parce qu’on a une grande Italie devant nous. On a fait de bonnes préparations. Maintenant, il faut rester concentré. Que ce soit le Brésil ou l’Italien, on n’a pas de préférence. C’est juste un match de football. On veut se qualifier et aller en finale pour apporter la coupe au Sénégal. C'est pour ça qu'on est là.’’

NINOU DIATTA

‘’On a joué avec le mental’’

‘’Je salue tout le peuple sénégalais. On savait que ce serait un match difficile, mais on a joué avec le mental. On prie pour que la suite se passe bien, inch’Allah.’’