La 26e et dernière journée de Ligue, qui se joue ce week-end, dévoilera le club classé à la 2e place qualificative en Coupe Caf et les deux équipes qui seront reléguées en Ligue 2.

Le championnat de Ligue 1 dévoilera son verdict, ce week-end, à l’occasion de la 26e et dernière journée. Si Teungueth FC est officiellement champion du Sénégal, depuis la 24e journée, il reste à déterminer les deux équipes qui seront reléguées en Ligue 2. En plus, depuis la décision de la Fédération sénégalaise de football (FSF) d’attribuer le ticket qualificatif à la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) à l’équipe qui sera classée 2e à la fin du championnat d’élite, la bataille pour le dauphinat fait rage entre les poursuivants de TFC.

Qui accompagnera donc Teungueth FC en compétitions africaines des clubs ? Génération Foot (2e) et Diambars (3e), comptant le même nombre de points (43 pts), sont mieux placés pour décrocher le graal. Les Grenats se déplacent à Louga pour affronter le Ndiambour de Louga, qui a assuré son maintien la journée précédente, grâce à sa victoire arrachée (0-1) sur le terrain du Stade de Mbour.

Les hommes de Djiby Fall doivent s’imposer face aux Ndiambour-Ndiambour pour retrouver la scène africaine. Les Académiciens de Déni Birame Ndao avaient été reversés aux barrages de la Coupe Caf, la saison 2019-2020, après leur élimination au premier tour de la Ligue africaine des champions. Mais l’ESEA FC (École supérieure d’administration et d’économie Football club) du Bénin leur avait encore barré la route (1-1, 4 tab 3). Pour ne pas avoir de surprise, GF ne doit pas se contenter d’une victoire étriquée, car elle doit sa 2e place à une différence de buts (+15) très mince par rapport à Diambars (+14). Les Académiciens de Saly, eux, jouent à domicile face au Cneps Excellence (8e, 29 pts). Défavorisés par la différence de buts, les protégés de Mbaye Badji doivent s’imposer largement face aux Thiessois et espérer un faux pas de Génération Foot à Louga, ou une victoire étriquée de celle-ci.

Le Jaraaf de Dakar (4e, 41 pts), dans une certaine mesure, est également concerné par la course pour le ticket africain. Avec deux longueurs de retard, le club de la Médina pourrait profiter des défaites de ses deux devanciers, Génération Foot et Diambars, pour s’adjuger la 2e place du classement. Pour cela, les Médinois doivent d’abord remporter leur match contre Niary Tally.

Stade de Mbour, NGB, Gorée, la course de survie

Ce week-end sera celui du passage au purgatoire pour certains. Après le sauvetage de l’AS Douanes, du Ndiambour de Louga et du Cneps de Thiès, mercredi dernier, il ne reste qu’une seule place pour le maintien. L’heureux élu sera connu à l’issue de cette 26e journée. La course de la survie concerne le Stade de Mbour (12e, 26 pts), US Gorée (14e, 24 pts) et Niary Tally (13e, 24 pts). Ce dernier n’aura pas la tâche facile sur la pelouse du Jaraaf de Dakar. Les Galactiques devront impérativement battre les Médinois. Dans ce cas, ils pourront compter sur un nul entre US Gorée et Stade de Mbour ou une victoire étriquée des Insulaires. Dans ce duel pour le maintien, les Mbourois ont plus d’emprise sur leur sort. Car les Stadistes n’ont besoin que d’une simple victoire pour s’assurer d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. La situation est moins favorable pour les Goréens, handicapés par la différence de buts (-11), sont obligés de s’imposer largement face au Stade de Mbour et espérer un revers ou un nul de Niary Tally.

Pour les autres rencontres de la 26e journée, l’AS Douanes (7e, 30 pts) reçoit le Casa Sport (6e, 33 pts). Au stade Maniang Soumaré de Thiès, Mbour Petite Côte (11e, 28 pts) va en découdre avec Dakar Sacré-Cœur (9e, 29 pts). L’affiche entre le champion du Sénégal, Teungueth FC (51 pts) et AS Pikine (5e, 40 pts), va clôturer la saison 2020-2021 du championnat de Ligue, ce dimanche au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Programme Ligue 1 Samedi Stade Amadou Barry 17h Jaraaf - Niary Tally Stade Ibrahima Boye 17h AS Douanes - Casa Sport Stade municipal de Mbao 17h US Gorée - Stade de Mbour Stade Fodé Wade 17h Diambars - Cneps Excellence Stade Maniang Soumaré 17h Mbour Petite Côte - Dakar Sacré-Cœur Stade Alboury Ndiaye 17h Ndiambour - Génération Foot Dimanche Stade Ngalandou Diouf 17h Teungueth FC - AS Pikine Ligue 2 - 26e journée Dimanche Stade Massène Sène 17h Jamono Fatick - Amitié FC Stade Maniang Soumaré 17h Thiès FC - EJ Fatick Stade Amadou Barry 17h Renaissance Dakar - Africa P. Foot Stade Alassane Djigo 17h Port - Duc Stade Ely Manel Fall 17h Sonacos - US Ouakam Stade Ibrahima Boye 17h Guédiawaye FC - Demba Diop Stade Fodé Wade 17h Keur Madior - Linguère

LOUIS GEORGES DIATTA