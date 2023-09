Le tirage au sort de la saison 2023-2024 du championnat professionnel a été effectué, ce samedi. Pour le coup d’envoi de la Ligue 1, prévu le 21 octobre, Génération Foot, champion en titre, va démarrer contre le Stade de Mbour, pour la 1re journée.

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a dévoilé le programme de la saison 2023-2024, qui va démarrer le 21 octobre. À l’issue du tirage au sort effectué ce samedi, le champion du Sénégal, Génération Foot, va démarrer la défense de son titre sur la pelouse du Stade de Mbour. Le stade Caroline Faye est resté une énigme pour les Académiciens de Déni Birame, qui n’ont jamais pu prendre cette forteresse mbouroise. Depuis leur accession dans l’élite, les Grenats n’ont jamais gagné sur la pelouse du Stade de Mbour (deux défaites et quatre nuls en six rencontres).

La saison dernière, GF a réussi son entrée en lice en allant s’imposer au stade Alassane Djigo face à l’AS Pikine (0-2). Les hommes de Balla Djiba avaient ainsi réussi à mettre fin à une longue disette dans le fief des Pikinois. Cet exploit leur servira d’exemple cette année face à une équipe du Stade de Mbour qui aura envie de bien démarrer pour oublier sa saison amère en 2022-2023. Mal embarqués l’an dernier, les Stadistes ont dû s’arracher lors de la dernière journée en décrochant le nul (1-1) sur la pelouse du Jaraaf pour assurer leur maintien en Ligue 1. Alors qu’ils avaient la possibilité de se consoler avec au moins un trophée, les Mbourois ont perdu les deux finales de la Coupe du Sénégal et de la Coupe de la Ligue. Ce derby thiessois promet déjà.

Le choc Jaraaf-GFC

La 1re journée sera marquée par le choc entre le Jaraaf et le Guédiawaye FC. C’est l’une des affiches les plus attendues du championnat entre deux clubs populaires. Mais cette affiche n’a pas laissé que de bons souvenirs. En demi-finales de la Coupe du Sénégal 2023, les deux formations s’étaient quittées en queue de poisson. A cause d’altercations sur les gradins et sur la pelouse, l’arbitre a dû mettre fin à la rencontre. D’ailleurs, la LSFP a été obligée d’organiser leur match retour en championnat à huis clos. Les retrouvailles entre ces deux équipes risquent donc d’être épiques.

Le Casa Sports, vice-champion du Sénégal, va démarrer sa saison dans son antre du stade Aline Sitoé Diatta. Les Ziguinchorois vont accueillir la Linguère de Saint-Louis. La dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire des Casaçais (1-0). Les Saint-Louisiens, qui avaient terminé le championnat sur une bonne note en battant le champion en titre, voudront démarrer sur la même dynamique.

Les promus Jamono Fatick et Uso en déplacement

Promus en Ligue 1 la saison passée, le Jamono Fatick et l’US Ouakam vont se déplacer pour leur entrée en lice. Le club de Fatick, qui va découvrir l’élite du football sénégalais, va faire sa première apparition sur la pelouse de Teungueth FC. Les Rufisquois, qui avaient fait une bonne entame la saison en s’imposant face à l’AS Douanes, vont essayer de faire pareil. Les hommes de Cheikh Guèye doivent également tenir leur rang face au champion de Ligue 2, qui ne vont pas se gêner de leur mettre des bâtons dans les roues.

Quant à l’Uso, c’est son retour dans l’élite après cinq saisons passées en Ligue 2. Les Ouakamois vont effectuer leur retour en Ligue 1 sur la pelouse de l’AS Pikine. Cette affiche, qui a drainé du monde lors des dix dernières années, promet de belles empoignades au stade Alassane Djigo. La dernière confrontation en Ligue 1 entre les deux équipes a été remportée par les Pikinois (0-1) en déplacement sur le terrain des Ouakamois, en juillet 2015.

La Sonacos de Diourbel va accueillir le Dakar Sacré-Cœur. Alors que l’US Gorée va recevoir Diambars de Saly.

Ligue 1 Programme 1re journée Casa Sports - Linguère Jaraaf - Guédiawaye FC AS Pikine - US Ouakam Sonacos - Dakar Sacré-Cœur Stade Mbour - Génération Foot Teungueth FC - Jamono Fatick US Gorée - Diambars

LOUIS GEORGES DIATTA