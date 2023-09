Les différents clubs engagés en phase de poules de la Ligue des champions ont confirmé leur effectif à l’UEFA, qui a publié les différentes listes hier. Seuls deux Sénégalais vont prendre part à la compétition cette saison, à savoir Nampalys Mendy (Lens) et Bouna Sarr avec le Bayern Munich.

À quatre jours du début de la phase de poules de la Ligue des champions, l’UEFA a publié, hier, les effectifs des différentes équipes qui seront en lice. Contrairement à la saison dernière où ils étaient au moins cinq, cette année, le nombre de Lions engagés en C1 s’est considérablement réduit. Ils ne seront que deux à s’aligner au départ de la course à la succession de Manchester City, mardi prochain. Il s’agit de Nampalys Mendy et de Bouna Sarr.

Mendy, l’expérience au service des Sang et Or

Après six saisons en Premier League, le milieu de terrain sénégalais va entamer une nouvelle aventure en France. Nouvelle recrue de Lens, qu’il a rejoint cet été, l’ancien joueur de Leicester a été retenu pour défendre les couleurs des Sang et Or en Ligue des champions. À 31 ans, Nampalys Mendy va pouvoir donner un nouvel envol à sa carrière. Il a joué 11 matches en compétitions de clubs européens, dont un en Ligue des champions et 10 en Ligue Europa. Son expérience de la haute compétition a beaucoup pesé sur la balance. ‘’Il nous apporte d’abord une grosse expérience de la L1 de la Premier League aussi, c’est un pilier de sa sélection et dans ce que je recherchai au milieu, c’est un joueur capable de récupérer’’, a expliqué le coach de Lens, Franck Haise.

C’est aussi son apport considérable dans l’entrejeu qui a convaincu les dirigeants lensois. Il est capable, a ajouté l’entraineur, ‘’d’avoir une grosse activité au cœur du jeu et de jouer sous pression, d’être un premier relais important dans le sens défense-milieu-attaque. Puis, c’est quelqu’un avec qui l’on a toujours gardé le contact depuis un moment’’.

Seulement, l’ancien Foxe pourrait présenter une défaillance physique du fait que son dernier match remonte au mois de juin dernier, lors de la victoire du Sénégal face au Brésil (4-2). Mais le technicien a rassuré sur ce point. ‘’Nampalys est arrivé avec un bon niveau de forme. Il a travaillé très sérieusement. Il est très professionnel. Il a fait 60 minutes contre Charleroi (match amical, ce 6 septembre) comme Faitout. Ruben, on a pu le pousser un peu plus’’.

Le champion d’Afrique va faire sa première apparition en match officiel sous les couleurs de son nouveau club, ce week-end, lors de la réception du FC Metz pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Ce sera une occasion de retrouver des automatismes avec ses nouveaux coéquipiers avant son déplacement sur la pelouse du FC Séville, mercredi prochain, dans le cadre de la 1re journée du groupe B de la Ligue des champions.

Sarr en mode figurant

Avec le Bayern Munich, Bouna Sarr va une fois de plus figurer dans la liste des joueurs retenus pour la C1. Comme à chaque exercice, le club bavarois fait partie des sérieux prétendants à la ‘’Coupe aux grandes oreilles’’. Pour sa quatrième année en Bavière, l’ancien Marseillais est parti pour cirer le banc. Il n’a disputé aucun des 10 matches livrés par le Bayern (éliminé en 8es de finale par Manchester City) la saison dernière. Depuis le début de saison, il y a un mois, le champion d’Afrique n’a disputé aucune minute.

L’arrière droit sénégalais a été annoncé sur le départ durant le dernier mercato d’été, mais son transfert n’a pu se réaliser malgré l’intérêt de certaines écuries européennes. L’ancien Messin devra prendre son mal en patience en attendant le prochain mercato d’hiver (janvier 2024).

LOUIS GEORGES DIATTA