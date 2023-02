Face à la cascade de blessures à Tottenham (Rodrigo Bentancur indisponible pour le reste de la saison et Yves Bissouma toujours convalescent) Pape Matar Sarr pourrait être la solution au milieu de terrain, ce soir (20 h), contre le Milan AC de Fodé Ballo-Touré, en match comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Trois mois après la phase de poules, la Ligue des champions de l’UEFA va entamer celle à éliminatoire directe avec les huitièmes de finale. La manche aller démarre ce soir avec deux affiches au programme.

Pape Matar Sarr face à Ballo-Touré

En Italie, le Milan AC de Fodé Ballo-Touré va accueillir Tottenham de Pape Matar Sarr. Les deux équipes ne se sont plus rencontrées en C1 depuis la saison 2010-2011, en huitièmes de finale. Les Anglais avaient pris le dessus à l’aller (0-1) sur la pelouse des Milanais avant de concéder le nul (0-0). Ce qui leur avait permis de se qualifier en quarts de finale où ils ont été éliminés par le Real Madrid (4-0, 1-0). Le jeune milieu de terrain sénégalais est bien parti pour faire sa première apparition en Ligue des champions avec les Spurs. Le club anglais a donné de mauvaises nouvelles sur l’état de santé du milieu de terrain uruguayen sorti sur blessure contre Leicester et remplacé par Sarr. ‘’Nous pouvons confirmer que Rodrigo Bentancur s’est rompu le ligament croisé antérieur de son genou gauche et sera indisponible pour le reste de la saison. Le milieu de terrain subira une intervention chirurgicale avant de commencer sa rééducation avec notre staff médical’’.

Privés également d'Yves Bissouma, toujours convalescent après une opération à la cheville gauche, les Spurs devraient faire appel à l’ancien pensionnaire de Génération Foot. D’ailleurs, Cristian Stellini, remplaçant temporairement Antonio Conte sur le banc, a annoncé en conférence de presse que Pape Matar Sarr pourrait être une option pour débuter face aux Rossoneri. Par contre, son coéquipier en sélection national, Ballo-Touré, devrait démarrer le match sur le banc. Le latéral gauche des Lions n’a pas encore joué la moindre minute avec le Milan AC depuis son retour de blessure en fin janvier.

Tottenham était sur une bonne dynamique (trois victoires successives, toutes compétitions confondues), avant d’être stoppé net par Leicester (4-1) de Nampalys Mendy, auteur de l’égalisation (1-1), samedi dernier. Les Spurs se rendent à San Siro pour affronter une équipe milanaise en difficulté en championnat (trois défaites d’affilée), mais s’est donné un bol d’air, le week-end dernier, en s’imposant à domicile face au Torino (1-0).

‘’Il faudra être au top pour gagner, techniquement et physiquement. On s'est bien préparé. On a bien joué contre le Torino après le but, mais face à une si bonne équipe, il va falloir jouer avec vivacité et intensité’’, a déclaré le coach du Milan, Stefano Pioli.

Sans Mané, le Bayern à Paris avec Bouna Sarr

Le choc de la journée va opposer le Paris Saint-Germain au Bayern Munich. Les champions d’Allemagne vont jouer ce match sans la star sénégalaise, Sadio Mané, qui n’est pas encore disponible, mais a repris les entrainements individuels.

Par contre, Bouna Sarr est bien présent sur la liste des joueurs ayant rallié Paris. Le latéral droit sénégalais sera sur le banc bavarois. Après six mois (août 2022) d’absence à cause d’une blessure au tendon, il a effectué son retour dans l’équipe, il y a deux journées de Bundesliga, lors de la victoire du Bayern sur la pelouse de Wolfsburg (2-4). L’ancien Marseillais attend toujours de jouer ses premières minutes cette saison.

Les deux équipes vont se retrouver, deux ans après, au Parc des Princes où le club francilien avait validé son ticket pour les demi-finales, malgré sa défaite (0-1), lors de la manche retour. Les Parisiens s’étaient imposés à l’aller sur la pelouse de l’Allianz Arena par trois buts à deux. Une saison auparavant (2019-2020), le Bayern avait remporté la finale de la Ligue des champions (1-0) sur une tête de Kingsley Coman.

Le club de la Bavière semble retrouver la forme après une première partie de la saison poussive. Les hommes Julian Nagelsmann ont enchainé trois victoires de rang, toutes compétitions confondues. Le technicien allemand compte mettre en place un plan basé sur ‘’la possession et le contrôle du ballon’’, pour empêcher Neymar et Messi de se mettre en exergue.

Quant à Kylian Mbappé, Nagelsmann, conscient de sa capacité à ‘’faire mal à n’importe quelle équipe’’, a estimé que c’est à ses joueurs de l’en empêcher.

Pour sa part, Christophe Galtier, dont l’équipe vacille depuis quelque temps (deux défaites successives), compte sur la connaissance de ses joueurs de la haute compétition.

