Opposé au FC Séville hier mercredi pour son retour en Ligue des champions, vingt ans après, le RC Lens est rentré avec un point de son déplacement.

Cette année, les joueurs sénégalais ne sont pas très présents en Ligue des champions. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Édouard Mendy, qui étaient plus ou moins réguliers dans cette compétition, évoluent désormais en Saudi Pro League.

Ainsi, Nampalys Mendy pour le RC Lens et Bouna Sarr pour le Bayern de Munich sont les seuls Lions en lice cette saison pour le plus prestigieux des tournois européens de football. Et même avec ce quota réduit, seul l'ancien de Leicester peut se targuer d'avoir une place de titulaire. Il a disputé la toute première journée de l'édition 2023-2024.

Le RC Lens a donc joué son premier match de Ligue des champions au Ramon Sanchez Pizjuan de Séville. Mal-en-point en championnat, les deux formations ont tenté de se rassurer et de ne pas sombrer dans la crise. Arrivé cet été en tant qu’agent libre, l’international sénégalais Nampalys Mendy a été titularisé au milieu de terrain pour la première fois par le coach lensois Franck Haise. Le champion d’Afrique a été aligné d’entrée aux côtés de l’international ghanéen Salis Abdou Samed.

Précieux au milieu de terrain dans la récupération et autres tâches défensives, Nampalys Mendy a gratté 71 minutes de jeu, avant de céder sa place. Son apport grâce à son placement, sa générosité dans l'effort et à son expérience ont participé à la grande performance des Lensois qui ont rapporté un point précieux d'Espagne.

Mine de rien, Nampalys Mendy et les siens démarrent quasi parfaitement leur saison européenne. Mais ils devront désormais se préparer pour recevoir le gros morceau et favori de leur groupe, en l'occurrence les Gunners d'Arsenal, le 3 octobre prochain. Toutefois, les Sang et Or pourraient toujours compter sur l'apport de leur public.

En effet, l'appui du stade Bollaert-Delelis sera sans doute décisif.

Bouna Sarr zappé

Par contre, Bouna Sarr n'a pas eu la même opportunité de briller que son compère en équipe nationale. L'ancien de l'Olympique de Marseille était tout de même sur la feuille de match, sur le banc de touche durant toute la rencontre qui aura opposé le club bavarois à Manchester United. Résultat final : 4 buts à 3 en faveur des Allemands.

De la même manière qu'en Bundesliga, le latéral droit est loin derrière dans la hiérarchie des joueurs à son poste. Cette situation risque de perdurer tout au long de la saison, à moins qu'il réussisse à glaner quelques minutes, lors des matchs de Coupe d'Allemagne notamment.