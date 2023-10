Pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions, le Racing club de Lens de Nampalys Mendy va tenter de surfer sur sa bonne dynamique, pour obtenir un résultat positif à domicile face au leader de la poule B, Arsenal, ce soir (19 h).

La 2e journée de la Ligue des champions démarre ce mardi. Après une bonne entrée en matière en allant décrocher le point du nul (1-1) sur la pelouse du FC Séville, le Racing club de Lens va effectuer sa première sortie devant son public en C1, au stade Bollaert-Delelis, 20 ans après. D’ailleurs, ce match face à Séville a sonné comme un déclic pour Nampalys Mendy et ses coéquipiers qui ont enregistré leur première victoire en championnat en s’imposant à domicile face à Toulouse (2-1), le week-end suivant. Ils ont enchainé un deuxième succès sur la pelouse de Strasbourg (0-1), une semaine après.

‘’Les victoires apportent toujours un gain de confiance. On a su répondre présent lors du déplacement à Séville, ce qui a renforcé le mental du groupe pour enchaîner par la suite’’, a fait savoir le coach Franck Haise.

C’est donc une équipe de Lens (2e, 1 pt) requinquée qui va faire face à Arsenal (3 pts), leader de la poule B. Face au Gunners, le mot d’ordre est de jouer ‘’sans complexe’’, comme l’a déclaré le milieu de terrain sénégalais. ‘’C’est une grande soirée de Ligue des champions qui nous attend. Nos supporters ont toujours été derrière nous. Je pense qu’il ne faut pas avoir de complexe, il faut jouer, être naturel, jouer notre jeu et donner le maximum pour faire un résultat’’, a dit Mendy au micro de ‘’Téléfoot’’ à la fin du match contre Strasbourg. C’est également le même discours chez le coach. ‘’Nous devons jouer ce match avec la volonté de créer des problèmes à l'adversaire, d’évoluer avec beaucoup de caractère et avec engagement pour obtenir un résultat’’, a indiqué Haise en conférence de presse hier.

Depuis son arrivée dans le nord de la France, l’ancien joueur de Leicester a joué deux matches (1 LDC et 1 Ligue 1) qui se sont soldés par un nul et une victoire. C’est dire l’apport considérable qu’il a eu dans l’entrejeu des Sang et Or, qui étaient sur une série de trois défaites d’affilée. Son expérience des compétitions des clubs européens et sa bonne connaissance de l’adversaire seront d’un grand apport pour ses coéquipiers.

Mais les joueurs de Haise ont un ‘’gros défi’’ à relever face à Arsenal, 3e de Premier League avec 17 pts, à une seule longueur du leader Manchester City (18 pts). Invincible en Premier League (3 victoires et 2 nuls), les Gunners ont fait une entrée fracassante en Ligue des champions. Les hommes de Miguel Arteta ont étrillé le PSV Eindhoven 4 à 0. Le club londonien vise une 2e victoire pour assurer son leadership dans son groupe.

Malgré le calibre de l’adversaire, l’entraineur de Lens est optimiste. ‘’Arsenal a beaucoup d'expérience et de qualité, ce qui constitue un gros challenge pour nous. C'est une formation d’une catégorie supérieure, mais nous avons déjà rencontré des équipes de ce niveau en Ligue 1 et cela nous est arrivé d’obtenir de bons résultats’’.

Leader de la poule A, le Bayern Munich (3 pts) de Bouna Sarr va se déplacer au Danemark pour affronter le FC Copenhague (2e, 1 pt). Les Bavarois ont bien négocié leur première sortie à domicile en décrochant les trois points contre Manchester United (4-3). Et une victoire chez les Danois leur permettra de conforter leur première place.

Mais le club de la capitale danoise, qui a tenu en échec Galatasaray (2-2), veut lancer sa saison par un succès à domicile.

LOUIS GEORGES DIATTA