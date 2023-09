Iliman Ndiaye va jouer son premier Classique, demain dimanche, lors du déplacement de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, en clôture de la 6e journée de Ligue 1.

C’est le retour du Classique entre le Paris Saint-Germain (5e, 8 pts) et l’Olympique de Marseille (4e, 9 pts), demain dimanche au Parc des Princes pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Ce sera le premier pour Iliman Ndiaye sous le maillot marseillais. L’attaquant sénégalais, qui a rejoint la ville phocéenne cet été, va disputer cette affiche tant attendue par les amateurs de football.

Resté aphone depuis le début de la saison, l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur a réussi une prestation assez satisfaisante pour ses débuts en Ligue Europa, jeudi. Associé, dans un 4-4-2, à Aubameyang, auteur d’un doublé, le Sénégalais a eu quelques occasions de but. Il pourra peut-être retrouver la réussite sur la pelouse de Paris. Ce sera sans son compatriote Ismaïla Sarr souffrant d’une lésion aux ischio-jambiers contractée lors de l’entrainement de l’équipe nationale du Sénégal préparant le match amical face à l’Algérie.

Après trois saisons sans le moindre succès face au PSG, les Olympiens veulent mettre fin à cette série noire - quatre défaites et un nul en cinq rencontres. La dernière victoire de l’OM devant le club francilien date de septembre 2020, au Parc des Princes (0-1). C’était face à une formation parisienne fortement diminuée, du fait de la Covid-19, avec sept cadres testés positifs avant la rencontre.

Fraichement installé sur le banc de Marseille, Jacques Pancho Abardonado tentera de remettre l’équipe sur les rails. L’ancien défenseur central de l’OM pourra surfer sur la bonne prestation de ses joueurs en Europa Ligue. Les Olympiens ont décroché le point du nul sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam, jeudi, à l’issue d’un match à leur portée.

Nampalys Mendy, enchaîner face à Toulouse

Nampalys Mendy a fait son baptême du feu avec son nouveau club, mercredi dernier, en Ligue des champions. Le milieu de terrain sénégalais a été aligné lors du match nul (2-2) de Lens (18e, 1 pt) en déplacement sur le terrain du FC Séville. Il a fait bonne impression dans l’entrejeu avant de céder sa place à la 70e mn. L’ancien joueur de Leicester pourrait enchainer une seconde titularisation ce week-end lors de la réception de Toulouse (13e, 6 pts). Il pourra donner un coup de main dans l’entrejeu des Sang et Or qui n’ont pas encore gouté à la saveur de la victoire (4 défaites et 1 nul). Derniers du classement, les Lensois doivent s’imposer face aux Toulousains pour espérer sortir de la zone rouge.

Jackson et les Blues en quête de second souffle

Chelsea (14e, 5 pts) est en difficulté depuis le début de la saison. La machine offensive des Blues est grippée depuis deux journées où Nicolas Jackson et ses coéquipiers n’ont inscrit le moindre but. Bloqué à une réalisation, l’attaquant des Lions n’y arrive pas. Pour le coach Mauricio Pochettino, le Sénégalais doit être plus ‘’décisif’’ devant le but. C’est donc le moment pour lui de faire trembler les filets, car son club en a besoin pour se rapprocher du peloton de tête. L’équipe londonienne devra s’imposer lors la réception d’Aston Villa (7e, 9 pts) dimanche. Mais les Vilans ont repris du poil de la bête grâce à leur large victoire (3-1) face à Crystal Palace, le week-end dernier.

LOUIS GEORGES DIATTA