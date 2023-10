Des photos de gens ligotés et battus à sang circulent sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours. Ce que dénonce la Ligue sénégalaise des droits humains. ‘’La LSDH s'indigne et condamne fermement les images dégradantes de la dignité humaine constatées à Darou, Saint-Louis où six individus, dont une femme, ont été lynchés et filmés par des disciples d'un marabout dans la nuit du 28 au 29 septembre.

Toute forme de torture, de châtiment corporel et de violence physique envers un citoyen n’honore en rien nos valeurs culturelles et reste bannie par l’État du Sénégal à travers notre charte fondamentale (la Constitution)’’, lit-on dans un communiqué de l’organisation reçue à ‘’EnQuête’’.

‘’Malgré les différentes versions entendues de part et d'autre dans la presse, nous rappelons dans les principes que nous sommes dans une République qui se réclame État de droits. Par conséquent, toute justice populaire ou tout règlement de compte personnel, quelle que soit l’offense, va à l'encontre des principes de l’État de droits.

Nous rappelons également à l'État qu'il doit non seulement veiller scrupuleusement au respect de l’application de la loi relative au droit à l’image, mais aussi il doit de respecter ses engagements relatifs à la Convention des Nations Unies contre toute forme de torture’’, argue-t-elle. Par conséquent, ‘’la LSDH invite le procureur à s'autosaisir sur actes abominables, très rapidement pour que justice soit faite, car nul n’est au-dessus de la loi’’.