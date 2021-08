Une opération de sécurisation menée par les légions Ouest et Centre-Ouest a permis à la gendarmerie de nettoyer les axes de Dakar, Thiès et Diourbel de leurs gros-porteurs, mais aussi de leurs malfrats.

La gendarmerie poursuit au quotidien ses activités de sécurisation sur l’ensemble du territoire national. Le week-end du 13 au 15 août a été marqué par une série d’opérations menées simultanément dans les légions de gendarmerie Ouest (Dakar) et Centre-Ouest (Thiès et Diourbel). Les objectifs visés, selon un communiqué de la Division de la communication de la gendarmerie, est de freiner la récurrence des accidents de la circulation routière, de poursuivre le démantèlement des réseaux de trafic de chanvre indien et de mettre hors d’état de nuire les bandes d’agresseurs et de malfaiteurs.

A Dakar, renseigne la note, ces opérations ont porté sur les contrôles de régularité des documents de mise en circulation de certaines catégories de véhicules de transport faisant régulièrement l’objet d’accidents. Ainsi, 17 véhicules ont été immobilisés sur le tronçon de l’autoroute à péage, pour diverses infractions. Il s’agit de 10 camions pour défaut de pneumatiques, 2 pour défaut d’aménagement de bagages et 5 pour transport irrégulier. Et près de 1,209 million F CFA perçu au titre des amendes forfaitaires. ‘’L’état des pneumatiques constitue un facteur prépondérant dans les divers accidents constatés par la gendarmerie. C’est pourquoi le haut-commandement invite les usagers de la route à faire preuve de rigueur personnelle et de responsabilité dans l’entretien, les réparations et les visites techniques obligatoires. La gendarmerie nationale met à la disposition des populations les numéros 800 00 20 20 et 33 889 31 60 pour renforcer l’alerte et encourage tous les citoyens à participer à la sécurité de nos villes’’, lit-on dans le document.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la Légion de gendarmerie Ouest a mené des patrouilles dans tous les quartiers de la commune de Hann-Bel-Air. Elles ont permis aux hommes du lieutenant-colonel Abdou Mbengue, Commandant la Légion de gendarmerie Ouest, d’interpeller 6 individus de nationalité sénégalaise pour détention, trafic et usage de drogue. Une quantité de 3 kg de chanvre indien, du matériel de conditionnement et de l’alcool (gin) ont été saisis par-devers eux.

A Thiès et à Diourbel, poursuit le document, la Légion Centre-Ouest, sous la houlette de son patron, le colonel Cheikh Sarr, a porté son effort sur les cas de vol et d’agression dénoncés par les populations pendant cette période estivale. Un dispositif d’interception de la brigade de Pout a permis de mettre la main sur une bande de 3 malfaiteurs sur qui des armes blanches, des téléphones portables, ainsi que des coupons de tissu ont été saisis.

CHEIKH THIAM