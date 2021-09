Pour mieux régler la question de l’insécurité au niveau de la banlieue dakaroise, des contrats locaux sont initiés. Les communes de Mbao et de Guinaw-Rails Sud sont désignées pour les phases tests. L’objectif visé est d’arriver à une coproduction de la sécurité au niveau des communes, en faisant participer tous les acteurs.

En 2017, une étude a été commanditée par l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) pour établir la cartographie de la délinquance au niveau national. C’est sur la base de cette étude que 15 communes ont été choisies pour servir de communes-pilotes à l’élaboration de ces contrats locaux au niveau national.

Selon le directeur de la Planification des études et évaluation au niveau de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité, l’objectif visé est de voir toutes les communes du pays disposer d’un contrat local de sécurité. A la suite de l’étude qui sera faite dans le cadre de ce projet, selon Mouhamadou Ndiaye, un plan d’action sera élaboré pour essayer de trouver une solution à chaque problématique identifiée. Le suivi sera assuré avec une étude administrative, alors que l’ASP et les partenaires auront une mission d’accompagnement dans ce projet.

‘’L’élaboration de ces contrats locaux de sécurité est une mission de l’ASP. L’objectif visé est d’arriver à une co-production de la sécurité au niveau des communes, en faisant participer les populations, les acteurs communautaires à la prise en charge de leur propre sécurité. Le diagnostic local qui sera fait va déterminer la situation sécuritaire au niveau de ces deux localités’’, a confié M. Ndiaye hier, lors d’un comité départemental de développement (CDD).

De son côté, le manager général du cabinet Conseil, développement et sécurité, chargé de l’élaboration des contrats locaux des communes de Mbao et de Guinaw-Rails Sud, informe que le contrat local de sécurité est un engagement auquel doivent souscrire les autorités administratives et territoriales, et les mairies elles-mêmes. Il s’agit, d’après Alioune Seck, de définir un projet de prévention de la délinquance dans les territoires concernés par la mise en œuvre d’actions concertées et pensées par les populations elles-mêmes, en relation avec les forces de défense et de sécurité.

‘’Il s’agit de la déclinaison de la sécurité de proximité mise en œuvre par l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité. C’est l’une des missions essentielles de l’ASP qui consiste à dérouler une stratégie de gouvernance de sécurité de proximité qui s’articule autour d’un plan national de prévention, de la mise en place de comités départementaux de prévention, mais également de l’élaboration et de la mise en place de contrats locaux de sécurité au niveau des communes’’, renseigne le manager.

Dans le cadre de ce projet, une enquête est prévue et s’articule autour de trois modules : une enquête au niveau des ménages, des entretiens individuels avec les autorités et des focus-groupes. ‘’Plus de mille ménages seront interrogés dans le cadre de cette étude, entre les deux communes. Elle nous permettra de faire la situation de référence qui consistera à mesurer et/ou de quantifier le phénomène de la délinquance dans ces deux localités, de voir ces différentes manifestations, mais aussi de recueillir des préconisations pour ne pas dire des propositions de solution, de manière à élaborer un plan d’action. Ce dernier permettrait, dans le cadre de sa mise en œuvre, de prévenir l’ensemble de ces phénomènes de délinquance’’, ajoute-il.

D’après ce dernier, les deux communes constituent la phase pilote de ce projet et trois cabinets ont été recrutés.

CHEIKH THIAM