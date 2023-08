Pour faire de la sécurité des personnes et de leurs biens une priorité absolue, le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba a inauguré hier successivement les Brigades de proximité de Malicounda, Ngaparou et Nianing.

Pour un bon maillage sécuritaire du territoire, en corrélation avec les efforts consentis sur le terrain, notamment en termes d’infrastructures, le haut commandement de la gendarmerie nationale a initié un vaste programme de construction de brigades de proximité, de brigades de gendarmerie sur tout le territoire national. C'est dans ce cadre que le ministre des Forces armées a inauguré, hier, successivement les brigades de proximité de Malikounda, Ngaparou et Nianing.

Maitre Sidiki Kaba y voit une montée en fulgurante de la gendarmerie qui se traduit par l’objectif d’ériger une compagnie de gendarmerie dans chaque département et une brigade par arrondissement pour satisfaire aux impératifs sécuritaires de notre temps ; un temps marqué par des menaces diffuses et multiformes à la complexité évidente qui requiert de la part des différents acteurs de la sécurité des réponses adéquates et adaptées.

Selon le ministre, le but principal recherché est de se mettre à la hauteur de l’attente toujours grandissante des populations en matière de sécurité. ‘’L’ouverture officielle des brigades de proximité est l’illustration de la redéfinition méthodique de la carte du maillage territorial de la gendarmerie nationale dans la région administrative de Thiès. En l’espace de quelques années, des investissements significatifs ont été consentis dans cette région pour prendre en compte les besoins sécuritaires exprimés par les autorités administratives, les élus locaux et les populations’’.

Car, souligne-t-il, la notion de sécurité subit sans cesse des changements qui nécessitent de nouvelles approches. La région de Thiès en général et le département de Mbour en particulier, souligne-t-il, ont subi de fortes transformations qui ont occasionné une augmentation de la population et le développement de tous les secteurs d’activités économiques.

Cette situation a engendré une augmentation de la délinquance, du vol de bétail, des attaques à main armée, des cambriolages, de l’émigration clandestine, sans oublier le trafic de drogue. Or, la lutte contre cette criminalité commande une réponse efficiente, à ses yeux. "L’ouverture sous peu de l’État-major de la compagnie de Mbour, de l’escadron de surveillance et d’intervention de Mbour, de la brigade routière de Mbour et de la brigade de proximité de Somone dont les travaux sont pratiquement achevés atteste de cette dynamique de marquer un coup d’arrêt à la criminalité et la délinquance itinérante qui gangrènent notre jeune société. Le partenariat exemplaire collectivité territoriale-gendarmerie nationale augure une collaboration fructueuse, mais surtout constitue une belle réponse aux scènes de violences et d’attaques irresponsables contre les édifices publics et privés relevés lors des troubles à l’ordre public au cours de ces deux dernières années’’.

Également, le département de Mbour, caractérisé par le dynamisme de son économie qui tourne autour du tourisme, de la pêche et des activités agropastorales, mérite une attention particulière, dit-il. "Cette nouvelle brigade permettra enfin de soulager les brigades territoriales autonomes de Mbour et de Popenguine", poursuit-il.

Le ministre d’indiquer que Mbour est le seul parmi les quarante-six départements à disposer d’une unité de gendarmerie dans pratiquement toutes ses communes, à l’exception de Nguéniène.

