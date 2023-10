Sous la présidence effective du Premier ministre Amadou Ba, le Fongip a acté, ce samedi, la ligne de garantie élevée à 500 millions de francs CFA en faveur des promoteurs de lutte.

La lutte sénégalaise peut souffler un grand coup. L'État, à travers le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), a mis en place une ligne de garantie d'un montant de 500 millions de francs CFA pour l'organisation plus régulière d'événements liés au sport national. La cérémonie officielle de ce soutien à l'égard de l'arène s'est tenue, ce samedi, sous la présidence effective du Premier ministre Amadou Ba.

‘’La cérémonie qui nous réunit ce matin marque une étape importante du processus de concrétisation de la décision de Son Excellence Macky Sall, président de la République, de mettre en place une ligne de garantie d’un montant de cinq cents millions de francs CFA au profit des promoteurs de lutte’’, a renseigné le candidat de BBY. Qui a poursuivi : ‘’En effet, il s’agit de lancer officiellement le mécanisme de garantie en faveur des promoteurs pour l’organisation régulière de combats, dans l’optique d’asseoir l’émergence d’une véritable économie autour de la lutte, conformément aux priorités déclinées dans la politique sportive définie par le chef de l’État. Ce mécanisme, initié par le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), procède de la volonté du gouvernement du Sénégal de poursuivre son élan de soutien au secteur privé, plus particulièrement les promoteurs de lutte’’.

Dans son discours M. Ba, par ailleurs ministre des Sports, a laissé entendre que ce financement pourrait être revu à la hausse, si la première expérience est concluante. ‘’Ce mécanisme pourrait profiter à tout l'écosystème de la lutte. Car plus de combats, c'est plus d'opportunités pour les activités connexes. Ainsi, si on note une satisfaction et que l'arène y trouve son compte, la ligne de garantie sera renforcée. Il n'est même pas exclu de doubler les fonds alloués, si d'ici un an, les résultats escomptés sont notés’’.

Mais le PM ne se limite pas là. Selon lui, ce fonds pourrait même aider, après le passage dans l'arène de bien des athlètes. Il s'explique : ‘’La carrière d'un lutteur comme celle de tout sportif d'une manière générale est relativement brève. Ainsi, ce mécanisme pourrait aller au-delà de l'organisation de combats de lutte et être utilisé dans la reconversion future des lutteurs.’’

Les promoteurs apprécient le geste

Les promoteurs, de leur côté, en tant que principaux bénéficiaires de cette ligne de garantie, l'apprécient à sa juste valeur. ‘’Ce soutien de taille vient à son heure et constitue une énorme bouffée d'oxygène pour les promoteurs et le monde la lutte d'une manière globale. Maintenant, la balle est dans notre camp. Nous devons faire le meilleur usage de ce fonds afin que l'on puisse avoir des événements de luttes de façon plus régulière’’, a commenté le promoteur et porte-parole du jour, Pape Abdou Fall.

Le président du CNG, aussi va dans ce sens en invitant les promoteurs à rembourser à temps les prêts contractés afin que le cycle ne s'estompe pas et que le maximum d'acteurs puisse être servi.

MAMADOU DIOP