La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) se réjouit du sacre des Lions, coaché par Aliou Cissé, à la Can 2021. Selon son vice-président chargé des compétitions et de la communication, Pape Momar Lo, les déclarations de Macky Sall en faveur du développement du football local doivent être suivies de réalisations dont une meilleure considération des techniciens locaux.

La victoire des Lions à la Coupe d’Afrique des nations de football a suscité beaucoup d’engouement et de fierté au Sénégal. Après la liesse populaire et les jubilations, la question se pose de savoir comment capitaliser ce succès de la bande à Sadio Mané. Les acteurs du ballon rond sénégalais, qui ont magnifié ce succès, espèrent que cette onde positive créée par le titre de champion d’Afrique permettra de mieux développer cette discipline. Et le chef de l’Etat a donné le ton, ce mercredi en réunion du Conseil des ministres. Macky Sall a souligné la nécessité d’accélérer le programme de réhabilitation et de construction des stades (Léopold Sédar Senghor, Demba Diop), ainsi que l’aménagement de terrains de sport fonctionnels dans les quartiers.

Une déclaration que la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a bien appréciée. Mais les dirigeants du football professionnel veulent voir ces projets réalisés. ‘’Nous l’apprécions à sa juste valeur. Cela montre que les autorités prêtent une oreille attentive au football local. Il ne faudrait pas maintenant que cela reste tout simplement des discours d’après événement. Malheureusement au Sénégal, cela se passe ainsi’’, regrette le vice-président chargé des compétitions et de la communication. Selon Pape Momar Lo, l’accompagnement de l’Etat doit être ‘’beaucoup plus soutenu’’. ‘’L’autorité doit accompagner la Ligue et lui octroyer les moyens qu’elle redistribuera aux clubs pour leur développement.’’

Pour leur part, les dirigeants du football professionnel comptent mettre en place ‘’toutes les stratégies de communication pour tirer davantage les opportunités que nous offre cette victoire’’.

Cheikh Gueye, Coach de Jaraaf, réclame des contrats en bonne et due forme Les acteurs du football local se réjouissent du fait que le premier titre continental du Sénégal soit gagné par un entraineur national qui a dans son staff des collaborateurs nationaux. ‘’La brillante victoire du Sénégal en Coupe d’Afrique, c’est une fierté pour le football local. C’est un entraineur national qui a gagné, entouré de techniciens locaux dans l’ombre parmi lesquels le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Amsata Fall, de Bassouaré Diaby, de Malick Daff, Serigne Saliou Dia. Toutes ces ressources techniques sont issues du football local’’, déclare Pape Momar Lo. ‘’C’est une bonne chose d’avoir fait confiance à l’expertise locale, salue-t-il. Ainsi, le chargé des compétitions et de la communication à la LSFP milite pour un ‘’meilleur soutien et revalorisation’’ des techniciens du football local. Le coach du Jaraaf, lui, en profite pour plaider la cause de ses pairs. ‘’Aujourd’hui, la sélection nationale a gagné quelque chose qu’on n’avait jamais gagné. C’est un entraineur national qui l’a réussi. Il a fait de cette passion un métier. Dans ce sens, il est temps de poser le débat sur le statut de l’entraineur. Dans un pays comme le nôtre, le statut du sportif, celui de l’entraineur n’est pas encore respecté’’, fustige Cheikh Gueye. La mention ‘’prestataire de services’’ contenue dans leurs contrats démontre que le travail d’entraineur ‘’n’est pas encore considéré comme un métier’’ au Sénégal. ‘’On doit remédier à ça pour que les entraineurs puissent disposer de contrats de travail en bonne et due forme.’’

