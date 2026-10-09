Madiambal Diagne réclame 1 000 milliards de FCFA a l’etat

Madiambal Diagne entend engager une action judiciaire contre l’État du Sénégal. Dans une publication sur le réseau social X, il affirme avoir donné instruction à ses avocats de procéder à une assignation et chiffre sa demande de réparation à 1 000 milliards de FCFA.

Son annonce a également été relayée par Senego. Il invoque des « dysfonctionnements du service public de la justice », sans détailler, dans le message, les faits sur lesquels repose cette démarche.

Il ne précise pas non plus la nature des préjudices allégués ni les éléments ayant servi à calculer le montant réclamé. La publication fait état d’instructions données à ses conseils. Elle ne permet toutefois pas d’établir que l’assignation a déjà été délivrée. La juridiction concernée et le calendrier de la procédure ne sont pas indiqués.

À ce stade, les griefs précis et les justificatifs de cette demande restent donc à connaître. Le montant annoncé constitue une prétention de Madiambal Diagne ; aucune décision judiciaire accordant cette réparation n’est mentionnée dans son message.