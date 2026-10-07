Saisie de drogue à Keur Massar

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a saisi 18 kilogrammes de chanvre indien dans une maison à Keur Massar, le 3 octobre 2026. Deux personnes ont été interpellées au cours de l’opération, menée à la suite d’un renseignement signalant l’existence présumée d’un réseau de trafic dans la localité.

Selon les éléments communiqués par la police, les agents avaient mis en place une surveillance aux abords du domicile ciblé. Ils y ont aperçu le principal suspect, présenté comme déjà connu pour des faits similaires. Les enquêteurs soupçonnaient qu’il venait s’y approvisionner en drogue.

Les policiers sont alors intervenus dans la maison, où ils ont interpellé les deux personnes. La fouille des lieux a permis de découvrir les 18 kilogrammes de chanvre indien, dissimulés dans des sacs placés dans le salon. Lors d’un premier interrogatoire, le principal mis en cause a reconnu être le propriétaire de la drogue, rapporte la police. Le second a, pour sa part, déclaré qu’il était simplement venu lui rendre visite. Les informations transmises ne précisent pas les suites judiciaires données à ces interpellations.