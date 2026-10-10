La rencontre entre le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 et le Groupe de la Banque mondiale, à Washington, a permis aux deux parties de renforcer leur partenariat. Elle place le sport comme un véritable moyen de développement humain de la jeunesse.

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 poursuit sa démarche coopérative envers ses partenaires extérieurs. C’est dans ce cadre que s’inscrit la visite de travail de la délégation conduite par son président, Mamadou Diagna Ndiaye, au siège du Groupe de la Banque mondiale à Washington. Cette rencontre a permis au COJOJ et à l’institution de Bretton Woods de renforcer leur partenariat, a indiqué un communiqué du comité d’organisation. Les deux entités ont exprimé leur volonté de « positionner le sport comme levier de développement humain, d’employabilité des jeunes et de croissance économique ».

Au cours de leurs échanges, axés sur la jeunesse, le COJOJ a exposé le modèle d’organisation des JOJ, ainsi que son projet de la Dakar 2026 Learning Academy, qui compte 312 jeunes professionnels issus du Sénégal et de 22 pays africains formés aux standards internationaux de gestion des grands événements sportifs. La délégation, composée également du coordonnateur du COJOJ, Ibrahima Wade, et de Fatou Amirah Mamebouray, responsable de la Learning Academy, a présenté aussi le projet pilote d’Académies des sports dédié aux métiers du sport.

À leur tour, les équipes du Groupe de la Banque mondiale ont présenté les initiatives déjà engagées en appui aux JOJ à travers leur portefeuille de projets au Sénégal. Pour aller plus loin dans leur collaboration, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a proposé « d’articuler l’action du COJOJ avec le programme SIRA (Skills for Inclusive Regional Advancement), initiative régionale lancée en juin 2026 et dotée de 642 millions de dollars américains, dédiée à l’employabilité des jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre ».

Le président Diagna Ndiaye et ses collaborateurs ont également tenu une séance de travail avec le Directeur général de la Société financière internationale (SFI), M. Makhtar Diop. Cette rencontre a porté sur le sport et l’essor de l’industrie du sport en Afrique, avec la participation du coordonnateur général du COJOJ, de l’ambassadeur du Sénégal à Washington et de Prosper Youm, ancien du FMI et conseiller du COJOJ.

LOUIS GEORGES DIATTA