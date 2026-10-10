Décerné dans le cadre du Festival international de littérature de Dakar, le Prix Cheikh Hamidou Kane distingue des voix contemporaines des lettres africaines. Après la disparition de l’auteur de L’Aventure ambiguë, cette récompense, créée de son vivant, prend une résonance particulière.

Le nom de Cheikh Hamidou Kane continue d’accompagner les nouvelles voix de la littérature africaine. Depuis sa première attribution en 2022, le prix international qui porte son nom récompense des écrivains dans le cadre du Festival international de littérature de Dakar (FILID). Créée du vivant de l’auteur de L’Aventure ambiguë, cette distinction inscrit son œuvre dans un dialogue avec la création contemporaine. Le Congolais Blaise Ndala en a été le premier lauréat, pour Dans le ventre du Congo.

La disparition de l’écrivain sénégalais, au début du mois d’octobre à Dakar, à l’âge de 98 ans, donne une portée nouvelle à cet hommage. Son nom reste attaché à une interrogation qui traverse les générations : comment s’ouvrir à d’autres savoirs et à d’autres cultures tout en préservant ce qui fonde son rapport au monde ? Publié en 1961, L’Aventure ambiguë a fait de cette question l’un des grands sujets de la littérature africaine.À travers le parcours de Samba Diallo, partagé entre son éducation spirituelle chez les Diallobé et sa formation à l’école occidentale, le roman explore les tensions entre transmission, apprentissage et quête de soi. L’école y ouvre des possibilités, mais elle engage aussi une transformation dont les personnages mesurent les conséquences. Cette réflexion explique la place durable du livre dans les débats sur l’éducation et les identités culturelles. Cheikh Hamidou Kane poursuivra son interrogation sur les sociétés africaines dans Les Gardiens du Temple, publié en 1995, trente-quatre ans après son premier roman. Son œuvre romanesque, composée de ces deux livres, relie ainsi les questions de formation et d’identité à celles du pouvoir et du devenir collectif.

Des œuvres et des voix différentes

Le palmarès du prix permet de donner un contenu concret à cet hommage. Après Blaise Ndala, le Togolais Sami Tchak a été récompensé en 2024 pour Mélodie pour une douleur. En 2025, la distinction est revenue à la romancière et poétesse ivoirienne Véronique Tadjo pour Je remercie la nuit, publié aux éditions Mémoire d’encrier. Elle lui a été remise le 24 mai, à l’Institut français de Dakar, lors de la clôture de la quatrième édition du FILID.

Ces lauréats témoignent de l’ouverture du prix à des auteurs de plusieurs pays du continent. Leurs œuvres et leurs parcours dessinent une littérature africaine plurielle, portée par des expériences, des sensibilités et des formes d’écriture différentes. La référence à Cheikh Hamidou Kane offre un point de rencontre entre ces voix, sans les enfermer dans les thèmes ou les choix littéraires de leur aîné.

Associée à un festival, la récompense constitue également une occasion de faire connaître les livres distingués. Une remise de prix attire l’attention sur un titre et son auteur ; les rencontres littéraires peuvent prolonger cette visibilité en permettant aux lecteurs de découvrir une démarche, de poser des questions et d’entrer dans une œuvre.

Cette reconnaissance soulève toutefois une question qui dépasse le palmarès : comment permettre au public de lire les ouvrages récompensés ? Leur présence dans les librairies, les bibliothèques et les espaces de lecture est essentielle pour que la distinction trouve un prolongement auprès des lecteurs. L’intérêt suscité par un prix doit pouvoir se traduire par un accès au livre.

C’est aussi à cet endroit que se joue la transmission de l’héritage de Cheikh Hamidou Kane. Son nom peut attirer vers des auteurs contemporains ; leurs livres peuvent, en retour, conduire de nouveaux lecteurs vers les siens. Entre L’Aventure ambiguë et les œuvres distinguées à Dakar, le dialogue se poursuit dans la lecture.

Fatou Ba