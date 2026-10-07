Collecte des ordures à Dakar

Les fortes pluies ont perturbé la collecte et l’évacuation des ordures ménagères dans la région de Dakar, lundi 5 octobre. Dans un communiqué publié le lendemain, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) explique ces difficultés par l’inondation de plusieurs secteurs et les pannes de véhicules de collecte après leur immersion. La Zone de Captage, la Cité Bellevue, Yeumbeul, Keur Massar, Kounoune et leurs environs figurent parmi les zones concernées.

Selon la société, l’impraticabilité de certains axes routiers stratégiques et les problèmes mécaniques ont « fortement ralenti la cadence habituelle des rotations » de ses équipes. Pour résorber les retards, la Sonaged affirme avoir déployé un dispositif d’urgence et renforcé la maintenance. Elle annonce un « rattrapage progressif » des tournées et un retour rapide à la normale, sans fixer de délai précis ni indiquer le nombre de véhicules immobilisés.

Dans l’attente de la régularisation du service, la société demande aux habitants de conserver leurs ordures dans des sacs hermétiquement fermés ou dans des bacs appropriés. Cette précaution doit empêcher leur dispersion par les eaux ou sur la voie publique. Elle recommande également de ne pas déposer les sacs et les bacs dans la rue en dehors des heures habituelles de passage des camions.

Lorsque cela est possible, les usagers sont invités à utiliser les Points de regroupement normalisés (PRN) disponibles dans les quartiers. Les retards et les dysfonctionnements peuvent être signalés gratuitement au 202123, le numéro du centre de relation client de la Sonaged. La société assure que ses équipes restent mobilisées sur le terrain pour rétablir le service.