La commune de Notto Diobasse poursuit la mise en œuvre de son programme de développement local. Après la réalisation d’une infrastructure d’accès à l’eau à Keur Ibra Fall, la municipalité a procédé à l’inauguration du poste de santé de Tatenne Sérère. La cérémonie, présidée par le maire Alioune Sarr, s’est déroulée en présence des autorités religieuses et coutumières, des partenaires et des populations locales.

La commune de Notto Diobasse renforce progressivement ses infrastructures sociales de base. À Tatenne Sérère, les populations disposent désormais d’un poste de santé doté d’infrastructures et d’un plateau technique destinés à améliorer l’offre de soins et à rapprocher davantage les services sanitaires des habitants.

Présidant la cérémonie d’inauguration, le maire de Notto Diobasse, Alioune Sarr, a salué la réalisation de cette infrastructure, qu’il présente comme une avancée importante dans l’accès des populations aux services essentiels. « Nous sommes venus inaugurer une structure de santé de haut niveau avec un plateau technique relevé, des infrastructures et du matériel médical de très haut niveau », a déclaré l’édile.

Au-delà de l’ouvrage, Alioune Sarr estime que l’enjeu principal réside dans l’accès effectif des populations aux soins. « Nous sommes venus rendre accessible un service essentiel : le droit à la santé et le droit à l’accès aux soins », a-t-il souligné.

Dans la réalisation et surtout l’équipement du poste de santé, le maire a également tenu à mettre en avant la contribution du Dr Babacar Thiandoum, fils du village, dont l’engagement a permis, selon lui, de mobiliser une partie importante des équipements nécessaires au fonctionnement de la structure. Alioune Sarr a ainsi salué le « dynamisme », « l’entregent » et le « patriotisme » du médecin, qu’il présente comme un modèle d’engagement pour la jeunesse sénégalaise. « Vous êtes un exemple, vous êtes une fierté », lui a lancé le maire, avant d’appeler les jeunes à s’inspirer de tels parcours.

Une réalisation inscrite dans le Plan Notto Diobasse Smart City

Au-delà du secteur sanitaire, cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans une stratégie de développement plus globale portée par la municipalité. Selon Alioune Sarr, le poste de santé de Tatenne Sérère constitue l’une des réalisations prévues dans le cadre du Plan Notto Diobasse Smart City, adopté par le conseil municipal et présenté comme le référentiel de développement local de la commune.

« Il y a une semaine, nous étions à Keur Ibra Fall pour inaugurer une infrastructure d’accès à l’eau. Aujourd’hui, nous sommes à Tatenne pour une infrastructure de santé », a rappelé le maire, illustrant ainsi la volonté de la commune de multiplier les investissements dans les secteurs prioritaires.

Cette démarche traduit, selon l’édile, une approche qui entend agir simultanément sur plusieurs leviers du développement local, notamment l’accès à l’eau, la santé et les services sociaux essentiels.

Les populations saluent une infrastructure attendue

À cette occasion, les populations de Tatenne Sérère ont exprimé leur satisfaction lors de la réception de cette infrastructure. Elles ont également formulé des prières pour la réussite et l’aboutissement des autres projets annoncés dans la commune. Sur le plan financier, le coût global du projet est estimé à 60 millions de FCFA, dont 40 millions de FCFA consacrés à la construction et 20 millions de FCFA destinés à l’équipement.

Avec cette réalisation, Tatenne Sérère dispose désormais d’un nouvel outil sanitaire appelé à contribuer au renforcement de l’accès aux soins et à l’amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Notto Diobasse.

Ndeye Diallo (Thiès)