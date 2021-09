La réunion d’évaluation des engagements pris par les différents services pour une bonne réussite de la 126e édition du Magal de Touba, s’est tenue hier à la résidence Cheikhoul Khadim de la cité religieuse. Des tentes seront mises à la disposition des victimes des inondations. Le ministre de l’Intérieur s’est réjoui du taux d’exécution de 90 % des travaux pour régler le problème des inondations notées au niveau de certains quartiers.

Le Magal de Touba sera célébré dans 72 heures. Hier, le ministre de l'Intérieur a présidé la réunion d'évaluation des préparatifs du grand Magal, à la résidence Khadim Rassoul, en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et des différentes parties impliquées dans l’organisation de cet événement religieux. L’approvisionnement en eau, le recasement des impactés des inondations, les nuisances causées par les travaux effectués par l’Office national d’assainissement (Onas) ont occupé l’essentiel des discussions.

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, en présence du directeur de la Protection civile, a soutenu qu’il sera porté secours aux victimes des inondations, avec la mise à leur disposition de tentes et des bâches. S’exprimant sur les travaux des bassins de Keur Niang et de Darou Rahmane, le ministre a annoncé que la nouvelle conduite reliant le bassin de drainage des eaux pluviales de Keur Niang au bassin de stockage de Darou Rahmane sera fonctionnelle, au plus tard dans 48 heures.

Mieux, le directeur de l’Onas informe : ‘’On a curé 7 500 m3 d’eau. Nos difficultés, c’est que certains endroits sont des bas-fonds. On a remis 50 camions pour les vidanges. On a pris des mesures pour régler le problème du bassin de Keur Niang. On n’a pas coupé le goudron, mais on a fait une technique de fonçage.’’ Le ministre de l’Intérieur renchérit : ‘’Les problèmes de cette année ont amené le président à nous instruire de déclencher le plan Orsec. L’épicentre a concerné le département de Keur Massar et certains quartiers de Touba. Le président a décidé de mettre en place un budget qui serait en mesure de prendre en charge le problème. C’est dans ce cadre que l’Etat a contracté avec une entreprise qui, aujourd’hui, a atteint un taux d’exécution de 90 % des travaux qui étaient initialement commandés. On peut noter que l’essentiel des engagements a été sérieusement pris en charge et le taux d’exécution plus que satisfaisant. Il nous reste une à deux journées, pour parachever l’ensemble.’’

Approvisionnement correct en eau

Sur la question de l’approvisionnement correct en eau potable des personnes, il est prévu, d’après le directeur de l’Office des forages ruraux, des camions-citernes. Les forages ont été remplis, dit-il, à hauteur d’environ un million de m3. A cela, s’ajouteront 10 000 m3 qui seront injectés dans le réseau, afin de soulager les ménages et les fidèles qui feront le déplacement.

En outre, annonce le ministre de l’Intérieur, ‘’l’armée va déployer son hôpital. Des ambulances viendront s’ajouter au dispositif sanitaire mis en place. L’armée va mettre en place des postes avancés de consultations médicales’’.

Cette réunion a été un prétexte pour Serigne Ousmane Mbacké, Coordonnateur général du comité d’organisation, de déplorer les travaux entrepris par l’Onas, en cette veille de Magal. ‘’L’Onas a beaucoup endommagé des routes menant à la résidence. Il y a des canaux à ciel ouvert. Cette situation est préjudiciable aux usagers’’, fulmine-t-il.

Auparavant, en ouvrant les travaux, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du khalife général des mourides et président du comité d’organisation du Magal avait eu des mots aimables à l’endroit du ministre de l’Intérieur : ‘’Le khalife Serigne Mountakha n’a comme unique préoccupation que la satisfaction des doléances des populations. Beaucoup de réalisations ont été faites et nous nous en réjouissons et nous osons espérer que la plupart des chantiers seront achevés, dans les trois prochaines années.’’

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)