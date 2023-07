Un nouveau remue-ménage a été opéré au sein de la magistrature et de l’administration judiciaire. Une consultation à domicile et en présentiel a permis d'opérer de nombreux changements au sein de la magistrature, impliquant des juges qui ont récemment été au-devant de la scène. Parmi eux, les juges Ousmane Guèye et Hyppolite Anquediche Ndèye. Ces deux magistrats proches de la ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, et maire de la commune de Niaguis, Victorine Anquediche Ndèye, ont été liés aux procès médiatisés impliquant le leader de Pastef Ousmane Sonko.

Ousmane Guèye a été nommé président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, cumulativement à ses fonctions de secrétaire général de ladite cour. Quant au frère de l’édile de Niaguis, il est nommé juge au tribunal de grande instance hors classe de Dakar en qualité de président de chambre à la Cour d’appel de Dakar. Le juge Ndèye avait ouvert le procès Adji Sarr-Ousmane Sonko, avant de se désister et de renvoyer l’affaire qui sera confiée au juge El Hadj Issa Ndiaye.

Quant à Ousmane Guèye, il a été désigné par l’opposant comme faisant partie des magistrats choisis pour le condamner et l’écarter de la Présidentielle 2024.

Ces nominations interviennent alors que l’on se dirige vers un nouveau procès en appel impliquant le leader de Pastef. Condamné par contumace pour ‘’corruption de la jeunesse’’ dans le procès de viol et menace de mort le concernant, Ousmane Sonko a vu la plaignante interjeter appel, de même que sa coaccusée dans cette affaire, Ndèye Khady Ndiaye. Assigné à résidence, il pourrait voir ce procès reprendre, s’il est arrêté.

Dans un autre procès pour lequel il a été condamné pour diffamation à l’encontre du ministre du Tourisme, le maire de Ziguinchor a saisi la Cour suprême pour casser une condamnation à six mois de prison avec sursis et des dommages et intérêts de 200 millions F CFA à verser à Mame Mbaye Niang. Là aussi, Ousmane Sonko pourrait retrouver une vieille connaissance, en la personne du juge Moustapha Fall nommé président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en qualité de président de chambre à la Cour suprême. Ce dernier était pressenti pour juger l’affaire Sweet Beauté, avant qu’elle n’échoie entre les mains du juge El Hadj Issa Ndiaye.

Mamadou Cissé Fall, qui avait jugé l’affaire en diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, a été nommé président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en plus d’être président de chambre à la Cour d’appel de Dakar.

Plusieurs autres réaménagements ont été faits au cœur de cette consultation à domicile. Malick Lamotte rejoint l'administration centrale du ministère de la Justice, de même qu’Aminata Diène Paye. Le juge Alioune Ndiaye devient secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Le juge Ahmed Fall et l’avocat général à la Cour d’appel de Dakar rejoignent la Cour suprême.

Lamine Diouf