Depuis quelques jours, la maladie mystérieuse qui avait atteint des pêcheurs sénégalais est réapparue. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, le manager de la campagne Océan de Greenpeace Afrique, Dr Aliou Ba, demande à l’Etat du Sénégal de mener une enquête pour apporter la lumière sur cette dernière.

‘’Greenpeace Afrique constate avec inquiétude la réapparition, depuis quelques jours, de la maladie dite “mystérieuse” qui affecte les pêcheurs à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar. En effet, nous assistons, depuis l’année dernière, à la même période, à l’apparition de cette maladie caractérisée notamment par de nombreuses éruptions cutanées chez certains pêcheurs au niveau des localités de Thiaroye, Rufisque, Mbour...’’, lit-on dans la note. Greenpeace informe que selon le coordonnateur du Conseil local de pêche artisanale (CLPA) de Pikine, Moustapha Diop, interrogé par une chaine étrangère, plus de 80 pêcheurs seraient touchés par la maladie.

‘’Greenpeace Afrique constate que des investigations menées par différentes structures habilitées sont en cours et suit de près leur déroulement, mais demande que des moyens conséquents soient déployés pour connaitre une bonne fois l’origine de cette maladie et que des mesures pour y faire face soient prises par les autorités sénégalaises compétentes en la matière. Par ailleurs, Greenpeace Afrique demande plus de diligence de la part des autorités en charge de la pêche et de l’environnement au Sénégal. Enfin, Greenpeace Afrique réclame plus de sécurité et de surveillance des océans afin d’éviter de telles situations qui pourraient menacer l’activité de la pêche’’, ajoute-t-on.