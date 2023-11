Le professeur El Hadj Fary Ka, Président du Conseil national du don et de la transplantation (CNDT), informe que la première transplantation rénale a été réalisée le 26 novembre 2023.

En effet, depuis sa mise en place, informe-t-on, le CNDT a mis en place tous les textes législatifs et réglementaires encadrant la transplantation, en particulier l’arrêté n°08677 du 10 avril 2020 portant sur l’octroi et le retrait et la suspension d’agrément pour la transplantation rénale.

Depuis, trois hôpitaux (Hogip, HPD, Consortium HALD-HMO) ont sollicité l’obtention de l’agrément pour la transplantation rénale. Ensuite, l'hôpital Le Dantec et l'hôpital militaire de Ouakam ont contracté une convention de partenariat pour la transplantation rénale en 2021. Ensemble, renseigne-t-on, ils ont sollicité un agrément du ministère de la Santé sous le nom de consortium HMO-Hôpital Le Dantec. Après évaluation par le Conseil national du don et de la transplantation, poursuivent nos sources, cet agrément leur a été octroyé pour deux ans par arrêté du ministère de la Santé, le 17 avril 2023.

Ces deux comités de transplantation, qui ont fusionné, ont démarré la sélection des couples donneurs-receveurs. L'équipe médicale ainsi constituée a identifié trois couples donneurs-receveurs qui ont été complètement évalués. Il s'agit, apprend-on, d'un couple (le mari donne à son épouse) et de deux frères et de deux sœurs.

Ainsi, après s’être assuré que toutes les procédures ont été respectées, que les médicaments et le matériel médical nécessaires étaient disponibles, il a été procédé à la première transplantation au Sénégal. On nous signale qu’une équipe de transplanteurs chevronnés turcs a accompagné l’équipe de transplantation du consortium hôpital Le Dantec-HMO pour cette première au Sénégal. D’autres vont suivre, dit-on, pour que la suppléance par hémodialyse ne soit plus la seule solution offerte aux patients atteints de maladie rénale terminale.

Pour rappel, le Conseil national du don et de la transplantation d’organes (CNDT) a été créé par le décret n°2018-1583 et les membres nommés par décret n°2019-0842. Les décrets n°2018-1583 du 27 août 2018 et n°2019-842 du 30 avril 2019 ont fixé la composition, l’organisation et le fonctionnement du CNDT et nommé leurs membres.