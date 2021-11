‘’La détérioration de la situation sur le plan de la sécurité au Mali, doit être traitée de toute urgence par une approche holistique qui s'attaque à l'impunité, place les Droits de l'homme au centre de la réponse sécuritaire et va au-delà de la seule réponse militaire’’, a déclaré la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux Droits de l'homme, Ilze Brands Kehris, à l'issue d'une visite de six jours dans le pays. Elle était au Mali du 1er au 6 novembre pour s'entretenir avec un large éventail d'interlocuteurs de la situation et des priorités en matière de Droits de l'homme au Mali et dans la région du Sahel, d’après un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’Elle a notamment mis l'accent sur la protection des civils et la lutte contre l'impunité, y compris dans les régions du sud du Mali, ainsi que sur le soutien à la Force conjointe du G5-Sahel pour la mise en œuvre de son Cadre de conformité aux Droits de l'homme et au droit international humanitaire. Au cours de sa visite, Brands Kehris a rencontré le Premier ministre malien, le Dr Choguel Kokalla Maïga, et plusieurs représentants du gouvernement, notamment le ministre de la Justice et des Droits de l'homme et le ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Elle a également rencontré le président de la Commission nationale des Droits de l'homme et s'est entretenue avec le secrétaire exécutif du G5-Sahel, ainsi qu'avec le commandant de la Force conjointe du G5-Sahel. Elle a, par ailleurs, rencontré la communauté diplomatique ainsi que des représentants de la société civile. Sa visite s'est déroulée dans le contexte de la transition politique en cours au Mali, un pays confronté à une crise à plusieurs niveaux résultant de l'imbrication de défis en matière de sécurité, de politique, de Droits de l'homme, humanitaire et de développement socio-économique exacerbés par des contextes locaux très divers entre et au sein des régions’’, informe-t-on.