Malick Konte

L'ancien maire de Pikine-Est a fait face à la presse, hier, pour se prononcer sur l'actualité nationale. Aux yeux de Malick Konté, le pays est en train de vivre ses heures les plus sombres depuis l'indépendance. Et aux bancs des accusés, il a mis les politiciens. "Le pays vit une catastrophe, car on ne peut pas gouverner un pays par la violence ou un mensonge.

Il faut être un patriote, un démocrate pour gouverner ce pays. Il faut savoir respecter tout le monde, à savoir les institutions, les forces de défense et de sécurité. Je ne suis pas avec Macky Sall. Il faut que cela soit clair. Nous voulons que cela cesse. Nous voulons la paix et la stabilité dans notre pays.

Qu'on respecte la Constitution. Nous voulons la sécurité. L'opposition est composée de voleurs et de bandits. Nous voulons que la jeunesse sache où se trouvent les réalités. Chaque fois qu'il y a manifestations, on ne voit pas parmi les manifestants des fils de khalifes généraux ou des leaders politiques, mais des fils de pauvres", a-t-il tonné. Sur un autre registre, il a appelé Sonko à aller répondre à la justice, puisqu'il soutient ne pas être coupable de ce dont on lui reproche. "Nous en avons assez de cette tension.

Qu'on arrête de semer le chaos dans ce pays. Il faut que nous les pauvres sachions que c'est nous les grands perdants. Depuis 1960, c'est toujours les mêmes têtes qui nous dirigent. Basta ! Que la jeunesse prenne ses responsabilités. Nous voulons la paix et la stabilité dans ce pays. Tous les investisseurs et bailleurs de fonds fuient le pays. Arrêtez la casse et le pillage des champs. C'est trop. La population vit dans une peur totale. Qu'on sache que l'urgent est ailleurs", a confié le coordinateur du mouvement Sauvons le Sénégal. Avant d'appeler à la réunification du Parti socialiste pour reconquérir le pouvoir qu'ils ont perdu en 2000.