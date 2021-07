Maram Kaire

Depuis mercredi dernier, l'astéroïde (35462) 1998 DW23 est officiellement nommé (35462) Maramkaire par l'Union astronomique internationale. Il porte ainsi le nom du président de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie, Maram Kaïré. Il l’a lui-même annoncé sur sa page Facebook. ‘’C'est avec un grand honneur, une reconnaissance et un enthousiasme bien particulier que j'accueille cette décision de donner mon nom à un objet du Système solaire.

Il s'agit de bien plus qu'un honneur de voir sa modeste personne associée à l'histoire du Système solaire et gravée pour l'éternité dans la liste des astres qu'on a tant aimés, observés et étudiés’’, s’est-il d’ailleurs réjoui. Il dit être sûr qu'au-delà de son nom, ‘’c'est le Sénégal entier qui est honoré : de Khombole à Sicap Mermoz, de St-Louis à Nguekhokh, de Fissel Mbadane à Kédougou, de Matam à Sagn Bambara et Vélingara...

Chaque coin du pays où une personne, un jeune, contemple la beauté du ciel et rêve d'étoiles le soir venu’’. Car, dit-il, ‘’génération après génération, quand cet astéroïde sera étudié par la communauté scientifique du monde, le nom du Sénégal sera dans les esprits. Et c'est bien cela le plus important !’’. Le président Macky Sall semble d’ailleurs avoir bien compris cela. Il a félicité cet amoureux de l’astronomie sur sa page Facebook. Par ailleurs, Maram Kairé, qui est très passionné par les astres et ceux qui les entourent, indique : ‘’L'astronomie est une science merveilleuse ! Elle nous fait découvrir et comprendre la beauté de notre univers. Elle rapproche les personnes sous un même toit, le ciel étoilé. Aujourd'hui, il est permis, et nécessaire, de dire à tout jeune de croire et de poursuivre ses rêves : ce qui nous attend au bout peut dépasser nos espérances.’’