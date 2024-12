Plébiscité Meilleur jeune joueur africain de l’année pour la deuxième fois consécutive, lors de la cérémonie des Caf Awards, lundi dernier, Lamine Camara fait preuve d’une grande précocité. Âgé seulement de 20 ans, le sociétaire de l’AS Monaco tisse sa place parmi les meilleurs footballeurs du continent.

Sans grande surprise, Lamine Camara s’adjuge pour la deuxième fois d’affilée le titre de Meilleur jeune joueur africain aux Caf Awards. Cette distinction vient couronner une saison 2023-2024 faste pour l’international sénégalais. Car, malgré la relégation du FC Metz en Ligue 2, après une défaite en barrages contre Saint-Etienne, le milieu de terrain de 20 ans a été parmi les meilleurs à son poste en Ligue 1.

En équipe nationale, il connaît sa première sélection en septembre 2023 et s’impose très vite comme un taulier dans l’entrejeu des Lions. L’ancien pensionnaire de Génération Foot prolonge la domination sénégalaise de trois ans dans cette catégorie après le sacre de son aîné Pape Matar Sarr, en 2022. Lamine rejoint aussi une liste de joueurs qui s’imposent actuellement dans les plus grands clubs européens. Déjà élément incontournable du dispositif d’Adi Hütter à l’AS Monaco, le natif de Diouloulou montre qu’il n’a pas fini de gravir les échelons.

Très tôt à la conquête de l’Afrique

Précocité le définit parfaitement depuis ses débuts à Génération Foot. Titulaire en Ligue 1 sénégalaise avec GF avant ses 18 ans, Lamine a sauté les étapes, mais ne les a pas brûlées. Malgré sa jeunesse, il montre déjà d’énormes aptitudes physiques, techniques et tactiques. Lamine Camara intègre le sélections U20, U23 et locale avant ses 19 ans. Il devient un cadre au sein de ces différentes équipes nationales. En 2023, son talent va au-delà des frontières sénégalaises.

Tout d’abord, il survole le Championnat d’Afrique des nations avec la sélection locale du Sénégal sous les ordres de Pape Thiaw. Dès le premier match, Lamine effectue la passe décisive pour l’unique but des Lions (victoire 1-0). Il montre les couleurs et va multiplier les bonnes prestations jusqu’en finale. Le Sénégal remporte son premier titre dans cette compétition et Lamine est élu Meilleur jeune joueur du tournoi. La première d’une longue liste de distinctions individuelles.

Quelques semaines après ce titre, Lamine descend de quelques étages en passant de la sélection locale à la sélection U20. Mais son talent ne descend pas d’un cran. Malick Daf lui donne les clés de l’entrejeu aux côtés de son homonyme Mamadou Lamine Camara. Les Lionceaux remportent tous leurs matches en n’encaissant aucun but. Sur le plan individuel, le pensionnaire de Génération Foot inscrit deux buts et délivre deux passes décisives en six matches. Des chiffres qui ne définissent pas assez tout son impact dans le jeu des U20. Le Sénégal est sacré et Lamine est sacré Meilleur joueur de la compétition. Un deuxième titre collectif et une deuxième distinction individuelle en l’espace de quelques semaines.

Les débuts prometteurs en France

Lamine finit le jeu sur le continent, trône sur sa catégorie et se lance à la conquête de l’Europe. Dans le cadre du partenariat entre Génération Foot et le FC Metz, le jeune milieu de terrain rejoint la Lorraine, après la Can U20. Là-bas aussi, il s’installe vite et permet au club messin de remonter en Ligue 1, à l’issue de la saison 2022-2023. Il réussit même à remporter le titre de Meilleur espoir de Ligue 2 du mois d’avril 2023. Pas de temps d’adaptation pour Lamine. Il a de l’avance sur les autres de sa génération.

En l’espace de quelques mois, le jeune milieu de terrain est passé d’espoir du championnat sénégalais à meilleur jeune joueur africain et parmi les meilleurs espoirs du football européen.

En septembre 2023, il est appelé pour la première fois en sélection A, lors du match amical face à l’Algérie (défaite 1-0) le 12 septembre. Il entre en jeu à la place de Pape Matar Sarr, à la 70e mn. Quelques mois après, il lui succède aux Caf Awards en tant que Meilleur jeune joueur africain.

Ces nombreuses distinctions individuelles ne lui montent pas à la tête. Lamine Camara continue à performer. À son poste, il se distingue déjà parmi les meilleurs en Europe. Dans une équipe dominée et peu performante, Lamine est le dixième milieu de terrain qui a créé le plus d’occasions (5), le quatrième avec le plus de passes clés par match (1,4), le onzième avec le plus de longues balles précises par match (2,8) et le treizième au nombre de tacles par match (2). Des chiffres qui montrent à quel point le joueur a été parmi les meilleurs dans son registre, mais surtout le meilleur joueur de son équipe.

À la fin de la saison 2023-2024, son club est relégué en Ligue 2, mais Lamine est plébiscité “pépite de la saison en Ligue 1” par les fans. À côté de ces bonnes prestations avec le FC Metz, il s’est aussi imposé en sélection. Il participe à la Can-2024 avec le Sénégal et se distingue dès la première rencontre face à la Gambie en inscrivant un doublé. Il finit d’ailleurs la phase de poules en tant que meilleur jeune joueur.

Malheureusement, les Lions vont être éliminés en huitièmes de finale contre le futur vainqueur la Côte d’Ivoire. En pleurs à la fin de la rencontre, Lamine Camara ne tarde pas à se relever à son retour en club et reprend les bonnes habitudes.

La découverte des grandes soirées européennes

Avec un niveau au-dessus de la Ligue 2, l’international sénégalais de 20 ans est recruté par l’AS Monaco, vice-champion de France. Comme partout où il est passé, Lamine Camara s’impose vite sur le Rocher. Aux côtés de Denis Zakaria, il forme une doublette solide et performante. Dans la récupération, l’interception, la passe et l’abattage, le Lion excelle. Ses qualités s’adaptent à toute situation et font de lui un joueur moderne. Dans le classement des milieux de terrain de 20 ans et moins effectué par le site de données data.mb, il est le deuxième en Europe en ce qui concerne les duels défensifs depuis le début de la saison (105). Aussi bon dans les tâches défensives et offensives, Camara offre plusieurs solutions à ses entraîneurs.

Sa principale force est sa qualité sur les coups de pied arrêtés. Dans un domaine qui contient de moins en moins de spécialistes, Lamine se positionne en maître. Depuis ses débuts professionnels, il s’est toujours distingué dans cet exercice. L’AS Monaco en bénéficie depuis son arrivée. Les Monégasques sont parmi les équipes les plus dangereuses sur coups de pied arrêtés depuis le début de saison. Contre Toulouse, l’ASM devenait le premier club à inscrire un but à la suite d’un coup de pied arrêté face aux Violets. Lamine était à la passe et Wilfried Singo à la conclusion.

Cette qualité le singularise déjà et lui donne un grand avantage par rapport aux jeunes de sa génération. Il est déjà sur les petits papiers de nombreux grands clubs comme Liverpool, Arsenal et Barcelone. Milieu box-to-box moderne, Lamine Camara a toutes les qualités pour titiller les sommets du football. Cette saison, il découvre aussi la Ligue des champions et brille autant qu’en championnat. Titulaire lors des six rencontres disputées par l’ASM, il maintient le même niveau de performance face au FC Barcelone, au FC Bologne, à Arsenal, etc.

Sur les pas des aînés

Des performances que réalisent aussi ses devanciers au classement du Meilleur jeune joueur africain. Double lauréat en 2018 et 2019, l’international marocain Achraf Hakimi, âgé de 26 ans, a parcouru un chemin de champion depuis ses deux distinctions. Lauréat à ses 19 et 20 ans, alors qu’il évoluait au Borussia Dortmund, le latéral droit est considéré aujourd’hui comme une référence à son poste. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real, il a remporté plusieurs trophées avec le Paris Saint-Germain et a été demi-finaliste de la Coupe du monde avec le Maroc en 2022. Pour cette édition 2024 du Ballon d’Or africain, Achraf a fini dans le top 4.

Son compatriote Pape Matar Sarr a une ascension plus lente que celle du Marocain. Mais le lauréat de l’édition 2022 commence à prendre du galon au sein de Tottenham. Le milieu de terrain gagne de plus en plus de minutes en Premier League et en Europa League cette saison. Après une première saison 2022-2023 difficile, le joueur formé à Génération Foot, âgé de 22 ans, a commencé à s’installer depuis la saison dernière comme un élément de choix dans le dispositif. Apprécié par Ange Postecoglou, PMS a toutes les qualités pour s’imposer dans l’un des meilleurs championnats européens.

MAMADOU KANE