Souhaitant quitter la Juventus Turin sur ce mercato d'été, l'attaquant Cristiano Ronaldo va faire son retour à Manchester United. Le club anglais a officialisé ce vendredi un accord total pour le transfert de l'international portugais.

«Cristiano Ronaldo ? Nous avons toujours eu une bonne communication. Bruno (Fernandes) lui a également parlé et il sait ce que nous ressentons pour lui. S'il devait un jour s'éloigner de la Juventus Turin, il sait que nous sommes ici.» Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer avait été très clair : le vice-champion d'Angleterre en titre était prêt à accueillir Cristiano Ronaldo. Et l'attaquant de la Juventus Turin va bien réaliser son grand retour !

Ronaldo, MU officialise un accord !

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, les Red Devils ont annoncé un accord total avec la Vieille Dame concernant le transfert de l'international portugais sur ce mercato d'été. «Manchester United est heureux de confirmer que le club a trouvé un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve de l'accord des conditions personnelles, du visa et de la visite médicale», peut-on lire. Un temps annoncé dans le viseur de Manchester City sur cette période des transferts, CR7 devrait s'engager pour les deux prochaines années en faveur de MU avec une opération estimée à un peu moins de 25 millions d'euros (bonus compris). Un retour «à la maison» pour le Lusitanien, qui s'était révélé au plus haut niveau sous les couleurs mancuniennes de 2003 à 2009 (118 buts en 292 matchs avec notamment x3 la Premier League et x1 la Ligue des Champions).

Clap de fin avec la Juve

Pour la Juventus Turin, il s'agit d'une manière de lancer un nouveau cycle. En trois ans, Ronaldo n'aura pas réussi à faire passer un cap à cette équipe, notamment en Ligue des Champions. Malgré tout, le Portugais aura brillé sur le plan individuel (101 buts en 134 matchs) et aura enrichi son palmarès avec 5 titres supplémentaires (x2 la Serie A, x2 la Supercoupe d'Italie et x1 la Coupe d'Italie). Avec la volonté de la Juve de repartir sur de nouvelles bases avec le coach Massimiliano Allegri et celle de Ronaldo de partir, les deux parties ont logiquement décidé de se séparer. Pour le plus grand bonheur de MU !

MAXIFOOT.FR