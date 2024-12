La toute première édition de Miss Littérature Sénégal a vu le triomphe de Sokhna Aminata Fall ce mercredi. Cette élève du lycée d'excellence Mariama Ba de Gorée va représenter le Sénégal à la grande finale continentale prévue au Bénin.

Sokhna Aminata Fall, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, entre dans l'histoire des compétitions littéraires au Sénégal, en remportant la toute première édition de Miss Littérature. “C'est un immense honneur pour moi”, déclare brièvement la gagnante avant de renchérir sur la prochaine étape qui la conduira au Bénin. “J'espère mener à bien ce projet. Maintenant, l'objectif c'est d'être la Miss africaine”.

Venu porter le message du ministre de la Culture, le directeur du Livre s'est déjà projeté sur l'échéance continentale prévue au Bénin. “Miss Littérature, au-delà de mettre le focus sur les jeunes filles, constitue une nouvelle fenêtre pour la promotion du livre à travers la lecture et l'écriture. Concernant l'étape suivante, ce serait bien que nous puissions revenir du Bénin avec une distinction. En tout cas, nous avons le potentiel. Chacune des dix miss finalistes pourrait dignement représenter le Sénégal au Bénin”.

Monsieur Lo a aussi fait part de la volonté de la tutelle d'apporter le soutien nécessaire à la lauréate afin que la conquête béninoise soit la plus fructueuse possible. “Je puis vous rassurer que les autorités seront prêtes à accompagner celle qui devrait nous servir d'ambassadrice dans ce pays frère”.

Mais tout ceci n'aurait été que littérature sans la coordinatrice du projet, Salamata Ousmane Diallo. “Miss Littérature, pour me résumer, est un levier pour détecter les jeunes talents littéraires. Ainsi, à côté de Miss Sciences, nous avons désormais un cadre inédit, une plateforme innovante pour la promotion du livre, en particulier celui écrit par des femmes. Dans un futur peut-être lointain, l'ambition est de créer un noyau constitué d'une nouvelle génération d'écrivaines”.

Dans son propos, celle qui soutient avoir reçu ce projet comme une “mission et une obligation” voit déjà les choses en grand pour la prochaine édition. “Nous nourrissons de grandes ambitions pour Miss Littérature. Rien que pour la saison 2, nous envisageons de décentraliser le programme, de l'ouvrir aux coins les plus reculés du Sénégal, afin de permettre à chaque jeune fille ou femme d'exprimer son talent littéraire”.

Salamata Ousmane Diallo ajoute qu'en effet, dans l'optique de la grande finale africaine prévue au Bénin, elle sollicite le concours des autorités étatiques afin d'accompagner la candidate du Sénégal.

Pour rappel, ce type de concours a d'abord été lancé en 2016 et était réservé aux jeunes Béninoises. Il est ensuite passé d'une fréquence annuelle à une fréquence bisannuelle et ouvert aux autres jeunes filles africaines. L'édition de 2018-2019 s'est déroulée à Cotonou et a récompensé une gagnante issue de la Côte d'Ivoire. La seconde édition sous ce format, en 2020-2021, a également été organisée à Cotonou et a couronné une gagnante du Burkina Faso. La troisième édition, en Côte d'Ivoire, a vu la victoire d'une lauréate béninoise. Les candidates sont de jeunes filles âgées de 18 à 24 ans.

