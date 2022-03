La grande mobilisation des Sénégalais, au lendemain du sacre des Lions à la Can 2021, a soulevé beaucoup de questions parmi lesquelles la sécurisation des événements sportifs de grande envergure. C’est pour échanger sur ce sujet que le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) a initié une séance de réflexion sur le thème : ‘’Sécurité, sûreté et gestion des grands événements sportifs’’.

La sécurité et la sûreté sont capitales dans toutes activités humaines. Elles le sont , quand il s’agit d’événements populaires telles que les manifestations sportives qui occasionnent de grandes mobilisations. La question de la sécurisation des événements sportifs se pose avec acuité au Sénégal où des dégâts matériels, parfois des pertes en vies humaines sont déplorées. Comment tenir ce genre d’organisations de grande envergure, sans qu'elles soient entachées d’incidents ? C’est pour répondre à une telle question que le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) a initié une conférence sur le thème : ‘’Sécurité, sûreté et gestion des grands événements sportifs’’.

Le contexte s'y prête avec la grande mobilisation du peuple sénégalais, au lendemain du sacre des Lions qui a occasionné des débordements ayant couté la vie à trois personnes. Ce déferlement populaire a révélé l’ampleur de la question et les défis sécuritaires auxquels devra faire face le Sénégal, selon le directeur du CHEDS, le Général de brigade, Mbaye Cissé.

Mais la question de la sécurité s’est toujours posée dans le monde sportif sénégalais, à cause des scènes de violence récurrentes dans les enceintes sportives. C'est le cas dans les arènes, à l'occasion des combats de lutte ou dans les stades, pendant les matches de football, Navétanes, championnats locaux (mort de huit supporters du Stade de Mbour à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, en 2017 au stade Demba Diop). ‘’De tels événements nécessitent un dispositif sécuritaire important et spécifique’’, ont souligné les organisateurs.

D’où le rôle crucial des Forces de défense et sécurité. Ainsi, a fait savoir le Commissaire de Police divisionnaire de Classe exceptionnelle, Demba Sarr, l’action des préposés à la sécurisation des événements sportifs est transversale. Elle intervient en amont et en aval de la manifestation sportive. L’Officier de sécurité nationale de la fédération sénégalaise de football (FSF) a même ajouté que ‘’la sécurité est partie prenante dans les projets d’édification des infrastructures sportives’’.

Sur cet aspect, le préfet du département de Guédiawaye, Chérif Blondin Ndiaye, a recommandé la ‘’remise en niveau’’ des dispositifs sécuritaires dans certaines infrastructures sportives qui ne ‘’répondent plus aux normes internationales’’.

La question de la sécurité étant multidimensionnelle, le Commissaire de Guédiawaye plaide pour une ‘’mutualisation des forces’’. Pour cela, Mandjibou Lèye préconise la mise en place comité mixte où figureront toutes les parties prenantes à l’activité sportive. C’est à ce titre que l’implication de la presse à la préparation des événements sportifs est nécessaire. C’est pour cette raison que le Docteur Mamadou Koumé, journaliste sportif et enseignant au Cesti, a souhaité une ‘’coopération entre médias et services de sécurité’’. ‘’Les forces de sécurité peuvent s’appuyer sur la presse, pour passer leur message’’.

La conférence a réuni de hautes personnalités des Forces de sécurité et de sûreté dont de hauts gradés de la police nationale, la gendarmerie nationale, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, entre autres.

LOUIS GEORGES DIATTA