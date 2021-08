Après la sortie de leur leader la semaine dernière, le Mouvement national des cadres patriotes (Moncap) a fait une sortie, hier, pour s’en prendre au coordinateur de la Convergence des cadres républicains (CCR), Abdoulaye Diouf Sarr. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, il serait, en effet, difficile de croire qu’après la sortie d’Ousmane Sonko, annoncée le même jour et tenue le même jour, la CCR ait eu le temps d’être convoquée, de se réunir et de pondre un communiqué en guise de réaction. Quelle en était l’urgence d’ailleurs, s’interrogent les cadres du Pastef.

‘’C’est encore le même mode opératoire qui semble avoir été utilisé, Diouf Sarr qui se lave à grande eau et qui essaye de laver ce qui nous sert tristement de président de la République, de leur responsabilité évidente dans les dégâts de la 3e vague en cours. Le pire serait même que le ministre de la Santé ait eu vraiment le temps de s’occuper de coordonner une pseudo-réplique aussi évasive sans remise en cause des chiffres préoccupants sur la gestion de la Covid-19 et l’état de notre système de santé’’, renseigne le document.

...Depuis le début de la pandémie, poursuit la note, ‘’les opportunistes’’ de la CCR n’ont rien produit comme propositions de sortie de crise. Ils n’ont jamais ‘’osé’’ dire la vérité qu’ils murmurent tous sur la gestion ‘’calamiteuse’’ de la Covid-19 dans le pays. Au contraire, rajoute le document, ils se font le devoir, dans ce contexte compliqué, d’aider le président Macky Sall à ‘’propager’’ ce virus/variant, mettant ainsi la vie de milliers de Sénégalais en danger et semant la ‘’désolation’’ dans tout le pays. ‘’Mais il a fallu que le président Sonko parle (et parce que c’est Sonko) pour que la horde se réveille et se mette à laborieusement pondre un communiqué pour, disent-ils, lui apporter une réplique.

De la traîtrise assumée de la part de personnes qui devraient désormais avoir la décence de ne plus aller présenter des condoléances suite à des décès causés par la Covid-19. Hélas, les faits sont têtus. Le président Sonko n’a fait que les mettre en lumière, les expliciter au peuple avec la pédagogie habituelle qu’on lui connaît et proposer des solutions audacieuses et pertinentes. Sur ce plan, la horde et son chef, Diouf Sarr, ne conteste pas les faits et ne discutent pas non plus de la pertinence des solutions préconisées par le président Sonko. Fidèle à ses méthodes, la horde s’est contentée d’un argumentaire au ras des pâquerettes, loin des interpellations de M. Sonko’’, ajoute-t-on.