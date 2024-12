La déclaration du directeur de cabinet du maire de Dakar, Moussa Taye, révèle une situation préoccupante concernant l'accès et la gestion de l'Hôtel de Ville de Dakar. En effet, il a décrit un environnement inhabituel avec une forte présence policière à l'intérieur et à l'extérieur de l'Hôtel de Ville, y comprenant des véhicules stationnés et des agents occupant des espaces clés comme la salle de délibération. ‘’Ce matin, j'ai repris service.

Je me suis rendu à l'Hôtel de Ville. J'ai trouvé la porte principale fermée et sous contrôle de la police. À l'intérieur aussi, des policiers sont présents. Trois voitures sont stationnées à l'intérieur. Des policiers occupent aussi la salle de délibération. J'ai refusé de travailler dans cet environnement policier’’. En affirmant que Dakar n'est ni Çana ni Kiev. ’’Nous ne sommes pas à Çana ni à Kiev. Nous sommes à Dakar. Pas d'état d'urgence, pas d'état de siège encore moins de crise institutionnelle’’.

Un étonnement face à une telle mobilisation policière en l'absence d'état d'urgence, de siège ou de crise institutionnelle. ‘’J'interpelle les conseillers municipaux sur le danger qui pèse sur la tenue du Conseil municipal de jeudi prochain. Je dépose une demande d'audience pour rencontrer le ministre de l'Intérieur, espérant qu'il nous dira qui est à l'origine de cette mesure. Parce que personne ne l'assume pour l'instant. Que chacun prenne ses responsabilités’’, a-t-il rappelé.