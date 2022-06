Natural Justice (NJ) est une organisation non gouvernementale panafricaine ancrée dans les luttes communautaires à travers le continent africain. Au Sénégal depuis 2007, elle a commencé véritablement à dérouler ses activités en 2018. Elle s’efforce de renforcer les droits des collectifs des personnes et de protéger les relations sacrées que les communautés locales et les peuples autochtones entretiennent avec leur environnement.

Elle a comme zones d’intervention Bargny, Cayar, Mboro, Casamance et le delta du Saloum. Hier, lors d’un déjeuner de presse, le chargé de programme de cette structure a soutenu que leur travail repose sur trois axes stratégiques complétés par les initiatives africaines. Il s’agit, selon Thiaddé A. Seck, d’affirmer et de garantir les droits environnementaux, fonciers et connexes des communautés, de défendre les droits contre les impacts environnementaux et sociaux des projets et programmes d’envergure et, enfin, d’être solidaire avec les communautés.

Au Sénégal, leur travail vise à renforcer les capacités juridiques des communautés locales, d’amplifier la valeur des stratégies de conservation développées par les communautés locales, plaider pour une gouvernance durable des terres, de l’environnement du climat et des ressources naturelles, développer le contentieux stratégique environnemental, d’améliorer la prise en charge des droits de communautés dans les réglementations environnementales.

...Pour le premier axe, il a confié qu’il veut entreprendre un travail empirique qui va au fond des réalités et de la dynamique de l’affirmation des valeurs, procédures et priorités déterminées par les communautés à l’aide des cadres traditionnels, nationaux et internationaux. Pour le deuxième axe, il est question de mener des recherches transversales sur les actions, stratégies et recommandations possibles à la fois sur les politiques et les actions, afin de relever les défis émergents en matière de défense des droits des communautés. Concernant le dernier axe, il apporte des contributions fondées sur des données probantes qui soutiennent l’autonomisation durable des communautés et la réalisation d’un avenir résilient face aux crises de justice environnementale et sociale.

‘’L’intervention de NJ est axée sur quatre approches innovantes, à savoir les para-juristes environnementaux communautaires, l’autonomisation juridique des communautés pour l’affirmation et la défense de leurs droits, le plaidoyer pour soutenir les communautés locales qui défendent leurs écosystèmes contre les impacts environnementaux. Dans chaque zone où le projet est implanté, il y a un para-juriste avec l’appui de l’équipe de Dakar qui renforce les capacités de la communauté. Il y a aussi des réseaux qui sont mis en place. Nous faisons des audits communautaires pour mieux avoir une idée sur les impacts environnementaux. Ce qui nous permettra de mieux accompagner la population et de les appuyer, si jamais il y a contentieux avec la justice. Nous agissons aussi sur demande de la population avant d’intervenir. Après ces trois ans de terrain, il est impossible pour nous de dire le nombre de personnes impactées par le projet. Des évaluations à l’interne le diront’’, a indiqué M. Seck.