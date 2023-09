Fait inédit, ces derniers temps, un candidat de l’opposition a été autorisé de tenir une réunion politique sur la rue publique. Jusqu’ici, une fin de non-recevoir a été servie à l’opposition regroupée au sein de Yewwi Askan Wi, par exemple.

Ainsi, Ndongo Ndiaye a pu tenir, avant-hier, son premier meeting politique à Grand Médine. Selon lui, le choix de ce site n’est pas fortuit, car c’est un quartier symbolique et qui représente la diversité et le dynamisme de la jeunesse sénégalaise. “Ce soir, je suis venu prendre des engagements auprès de la jeunesse de Grand Médine et du Sénégal pour leur dire que ‘Mën Na Nekk. Sénégal, Sénégalais yi ñoo kay defar’’. (C’est possible.

Les Sénégalais peuvent le faire). Il est temps que la jeunesse sénégalaise s’exprime et soit écoutée. Il est temps qu’elle soit responsabilisée dans la gestion du pays. Ces mots incarnent non seulement l’essence de ma campagne, mais symbolisent également mon dévouement à donner une voix à la jeunesse dans la construction de l’avenir de la nation”, a-t-il confié.

Ce pacte, selon le candidat à la Présidentielle de 2024, comporte trois engagements phares. Il s’agit d’accorder une priorité absolue à la jeunesse, en renforçant les investissements dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la responsabilisation des jeunes dans des fonctions de décision, de réformer le système éducatif pour mieux préparer les jeunes au monde de demain, en intégrant des matières comme la citoyenneté, l’anglais, l’informatique et l’entrepreneuriat dès le primaire et de mettre en place une banque dédiée aux femmes, avec des procédures allégées pour soutenir leurs activités génératrices de revenus. Son discours s’est conclu sur la nécessité d’une banque pour soutenir les femmes dans leurs entreprises.