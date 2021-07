Nomination Yaye Fatou Diagne

Yaye Fatou Diagne revient aux affaires. L’ancienne coordonnatrice du Programme de développement de la microfinance islamique (Promise) a été remplacée, à ce poste, il y a quelques mois par Fatou Diané. Là revoilà aux commandes.

Elle a été nommée, hier, en Conseil des ministres, coordonnateur national du Programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem) au ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises.

Son départ du ministère de la Microfinance avait fait écho. Elle avait quitté après un incident survenu lors du vote du budget au mois de décembre dernier. Yaye Fatou Diagne avait annoncé qu’elle a été interdite d’accéder à la salle. C’est deux mois après, en février dernier, que Yaye Fatou Diagne avait été limogée.