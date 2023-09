C’est un monde fou qui a accompagné l’acteur et modèle Jean-Paul D’Almeida, ce vendredi, à sa dernière demeure. Il est décédé le lundi 4 septembre des suites d’un accident.

Musulmans et chrétiens étaient tous ensemble à l’église des Martyrs de l’Ouganda qui a refusé du monde, hier, pour les obsèques de Jean-Paul D’Almeida. Tout ce beau monde s’est retrouvé ensuite au cimetière Saint-Lazare de Béthanie pour l’enterrement. D’ailleurs, il y avait tellement de monde que certains n’ont pas pu entrer pour y assister.

Les funérailles de l’acteur ont vu la présence du maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias, de l’honorable député Pape Djibril Fall, de l’ancien international de football Henri Camara, sans oublier ses collègues acteurs de toutes les maisons de productions venus dire au revoir à leur très cher ami ‘’JP’’, comme ils l’appelaient, ou ‘’Ndiaye’’. La tristesse se lisait sur les visages. Certains étaient inconsolables, d’autres sont tombés en transe, avant de s’évanouir.

Il faut aussi souligner que les témoignages ont été nombreux et unanimes sur le défunt acteur. Ses amis le présentent comme un homme humble, modeste, souriant, taquin et surtout rassembleur.

En effet, JP est à l’origine de l’association Acteur social qui regroupe tous les acteurs dans le but de faire du social et surtout pour aider les détenus. Il organisait des matchs de football qui ont conduit les acteurs à se familiariser et à se rapprocher.

Depuis l’annonce de sa mort, les réactions fusent de partout. Dans les commentaires sur les réseaux sociaux, certains témoignent qu’ils ont pleuré, en ressentant un grand chagrin, sans avoir jamais rencontré la personne.

Il faut rappeler qu’avant d’être acteur, Jean-Paul D’Almeida était un mannequin, un modèle qui a conquis les podiums. Côté cinéma, c’est dans la série ‘’Dinama Nekh’’ qu’il a fait ses débuts. Il y incarnait le rôle d’Akim ou ‘’le plus beau’’. Ensuite, il a joué Maurice dans la série ‘’Idoles’’ ; Abdel Wane dans ‘’Mœurs’’ ; Arona dans ‘’Yaay 2.0’’ et Fodé dans ‘’Impuissant’’. Il a fait des apparitions dans les séries ‘’Karma’’, ‘’Laye Diarra’’ et ‘’l’Or de Ninki Nanka’’.

Issue des Sicap, Jean-Paul D’Almeida était un vrai boy ‘’capsi’’ aimé par toute une commune. Il laisse un grand vide chez les membres de sa famille, ses amis, ses collègues, ses admirateurs et les cinéphiles.

Adieu l’artiste. Que la terre te soit légère.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)