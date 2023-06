Omar Gueye Ndiaye

Dans un communiqué de la Société béninoise des infrastructures numériques, il est annoncé la nomination d’un Sénégalais à la tête de cette entreprise. ‘’Depuis mai 2021, le gouvernement béninois a confié la gestion déléguée de la Société béninoise des infrastructures numériques (SBIN) à la Sonatel, avec l’ambition de faire de la SBIN une entreprise leader du marché national avec une gestion conforme aux normes internationales. Sur proposition du gestionnaire délégué, M. Omar Guèye Ndiaye est nommé Directeur général de la SBIN, en remplacement de Mme Thérèse Tounkara appelée à d’autres fonctions au sein du groupe Sonatel’’, lit-on dans le communiqué de la SBIN.

‘’Le Conseil d’administration de la SBIN remercie Mme Thérèse Tounkara qui a coordonné les travaux qui ont permis d’élaborer le plan stratégique ; de procéder à l’augmentation du capital ; de renforcer et sécuriser la dorsale de transmission nationale ; de lancer les services mobiles et mobile money de la SBIN sous la marque CELTIIS en s’appuyant sur un nouveau réseau mobile de dernière génération’’, apprend-on.

‘’Monsieur Omar Guèye Ndiaye aura en charge la poursuite de l’opération de gestion déléguée confiée à la Sonatel, avec notamment une bonne prise en charge des infrastructures numériques de l’État béninois, ainsi que l’autonomisation et l’accélération du développement commercial de la SBIN. Il occupait précédemment la fonction de Directeur général d’Orange Business Services Sénégal. Il est titulaire du Master de Manager Télécoms de l’Institut national des télécoms (INT) d’Évry.

Il est membre du Comité de direction de Sonatel depuis 2009 et a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de Directeur de la Qualité et de l’Audit Interne, Directeur du Marketing, des Études et de la Communication, Directeur de la Stratégie et du Développement et Directeur général Sonatel Multimédia. Il capitalise également une riche expérience dans le mouvement associatif sportif au Sénégal et en Afrique, en tant que membre du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et membre de la Commission de développement du Beach Soccer et futsal à la Confédération africaine de Football (Caf)’’, fait-on savoir.