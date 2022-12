Dans le cadre de l’opération ‘’Bouclage’’ initiée par la douane, des faux médicaments d’une contrevaleur de 113 millions F CFA et des billets noirs d’une contrevaleur de 457 millions F CFA ont été saisis entre Nioro et l’autoroute Ila-Touba (sortie de Thiès).

La douane sénégalaise a le vent en poupe. Elle multiplie les opérations de saisie de faux médicaments, faux billets, chanvre indien et drogue dure. Les dernières en date ont eu lieu, dans le cadre de l’opération ‘’Bouclage des réseaux et couloirs de trafics illicites’’. Il s’agit de faux billets et de faux médicaments d’une contrevaleur totale de 660 millions F CFA. Les faux médicaments sont évalués à 113 millions F CFA et les billets noirs à 457 millions. Les saisies ont respectivement eu lieu à Kaymor (Nioro) et sur l’autoroute Ila-Touba (sortie de Thiès).

Selon un communiqué de la Division de la communication des douanes parvenu à notre rédaction, en plus des médicaments, la brigade commerciale de Keur-Ayip (subdivision de Kaolack) a, en même temps, saisi des armes et du chanvre indien, le mardi 6 décembre 2022, en fin de matinée, dans la forêt de Kaymor. Le lot de faux médicaments est composé de huit sachets de 1 000 comprimés chacun, pour un poids total 1 760 g testés positifs à la morphine.

L’opération de ratissage, le long de la frontière, qui a abouti à cette saisie, poursuit la même source, a permis également de mettre la main sur un pistolet de marque Ekol avec un chargeur garni de six munitions de calibre 8 mm, un fusil de chasse avec un sachet contenant 11 munitions et 11 kg de chanvre indien. La valeur totale des médicaments saisis est estimée à 112 700 000 F CFA. L’évaluation, dit-on, a été faite avec le concours d’un pharmacien établi à Keur-Ayip.

En ce qui concerne les billets noirs, la première saisie a été opérée par la Brigade mobile des douanes nº2 de la Subdivision des douanes de Dakar extérieur. Il s’agit de 11 300 billets noirs de 50 euros, soit une contrevaleur d'environ 370 615 000 F CFA. L’opération d’interception des billets a eu lieu, mardi dernier, sur l'autoroute Ila-Touba, précisément à la sortie de Thiès, lieu où le faux monnayeur avait donné rendez-vous aux agents des douanes qui avaient infiltré le réseau.

Cette saisie fait suite, selon la note, à celle effectuée, une semaine auparavant, par la même unité, sur des membres supposés appartenir au même réseau et portant sur 1 331 billets verts au format de 100 dollars, soit une contrevaleur de 87 millions F CFA. Ce qui fait un total de 457 millions F CFA de contrevaleur mis hors circuit, grâce au travail d’investigation et de recherche des agents de cette brigade.

Cette double opération a permis d’appréhender trois individus. L’Administration des douanes réaffirme sa détermination à combattre la criminalité financière et le trafic illicite sous toutes ses formes et invite les populations à plus de vigilance et de collaboration.