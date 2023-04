Avec l’Aibd, le Sénégal dispose d’un hub aérien d’envergure continentale, décoller et atterrir à Diass sur la plateforme aéroportuaire – joyau architectural et fleuron technologique- est un marqueur d’un PSE qui structure nos ambitions d’évolution et renvoie l’image d’un pays moderne et présent sur les principales routes aériennes qui ceinturent le globe. Diass accueille toutes les grandes compagnies du monde et leur offre les mêmes fonctionnalités et commodités que Paris, Londres, Tokyo, et même Ryad en Arabie Saoudite, le plus grand aéroport de la planète.

La vision de l’ancien président Wade, méthodiquement mise en œuvre par une société de projets avec une expertise sénégalaise a été finalisée et achevée par l’actuel président qui en est le maître d’œuvre décisif, il a su surmonter les changements d’entreprises d’exécution, les financements erratiques, les retards, délais et plaintes des concessionnaires etc. …

Et comme pour donner suite à cette vision symbolisée par ce joyau qui dépasse Abidjan, notre voisin et concurrent, Dakar ressuscite Air Sénégal International sur les cendres de Sénégal Airlines avec une souscription substantielle au capital de la nouvelle compagnie par la Caisse des Dépôts et de Consignations – entité publique - dorénavant actionnaire de référence.

Après un « take off » 2016 – 2017 des plus prometteurs assuré par une flotte neuve et aux normes, le monde est surpris par la pandémie Covid-19 en 2018 qui force un arrêt brutal du trafic aérien. Un atterrissage forcé pour tout le secteur aérien et aéroportuaire d'une ampleur et d'une durée inédite qui affecte plus 90% du transport aérien mondial, le secteur est à l’arrêt. C’est la descente aux enfers pour toutes les compagnies du monde dont Air Sénégal, tout le transport aérien mondial est depuis en convalescence, et bien sur le pavillon national n’échappe pas à cet état de fait.

Aujourd’hui le pèlerinage aux lieux saints de l’islam qui mobilise plus de 12 000 pèlerins sénégalais per annum devrait être une occasion de relancer la compagnie nationale ASI financée avec des capitaux nationaux, malheureusement certaines de nos autorités n’internalisent jamais nos intérêts économiques vitaux en discutant ou en négociant avec les partenaires extérieurs notamment les saoudiens. Alors que le pavillon national est en plein redressement le convoyage de 12 000 aurait été un test majeur et surtout une aubaine pour son chiffre d'affaires.

Quel manque à gagner pour Air Sénégal….

Le pèlerinage à la Mecque est un marché essentiel pour Air Sénégal, un boost pour ses revenus d’exploitation, le pavillon national a exécuté maintes fois ce convoyage dans le respect des cahiers de charge. Si sa flotte est sous – dimensionnée le leasing d’aéronefs peut bien être un palliatif du moment, c’est techniquement à la portée du nouveau DG. Je suis sur flynas fait la même chose.

Malheureusement ceux et surtout celle qui ‘osent’ s'arrangent toujours à faire décoller Flynas au détriment de notre source de richesse, de nos travailleurs et même de notre fierté.

Nous interpellons l'ARMP sur le contrat flynas, le PM sur le choix de Flynas et nos députés sur nos intérêts économiques vitaux.

Moustapha DIAKHATE

Ex C S Primature