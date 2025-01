Karim Wade, ancien ministre et fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, a adressé un message d’espoir et d’assurance aux militants et militantes du Parti démocratique sénégalais (PDS), visant à raviver leur moral à l’aube de cette nouvelle année 2025, malgré la piètre performance du parti en 2024.

Le PDS, autrefois une force majeure sur la scène politique nationale, a connu des revers significatifs en 2024.

En effet, l'absence du parti à la Présidentielle a été un événement clé dans sa vie politique, laissant un vide qui a affaibli sa position stratégique. De plus, le PDS a été meurtri par la victoire écrasante du Pastef aux Législatives du 17 novembre dernier. La décision d’établir une alliance avec l'Alliance pour la République (APR) a engendré une fracture parmi ses militants, certains percevant cette décision comme un renoncement aux principes fondamentaux du parti.

Ce choix a alimenté frustrations et mécontentements internes, entraînant une perte de confiance et une démobilisation de la base militante. Le résultat a été sans appel : le PDS a enregistré son pire score électoral depuis sa sortie du pouvoir, marquant une période sombre dans son histoire.

Pour redresser la barre, l’appel à l’unité de Karim Wade tombe donc à point nommé. ‘’L’année qui s’achève a été particulièrement éprouvante pour notre parti. Les élections législatives anticipées du 17 novembre, bien en deçà de nos attentes, ont laissé un sentiment de frustration et de désarroi chez beaucoup d’entre vous’’, a-t-il reconnu, affirmant que, fidèle à son passé glorieux, le parti saura surmonter cette épreuve. Il a rappelé avoir lui-même enduré les persécutions du régime précédent. ‘’Faut-il rappeler que j’ai moi-même subi durant de longues années les foudres du régime précédent’’, insiste-t-il.

Nonobstant, il considère que le PDS fait preuve d’une résilience admirable. ‘’Loin de nous abattre, cette épreuve doit nous pousser à nous remettre en cause, à nous rassembler et à élargir nos bases pour reconstruire le PDS avec une énergie renouvelée’’, suggère Karim Wade.

‘’Notre parti, poursuit-il, né des aspirations démocratiques et libérales du peuple sénégalais, a traversé bien des épreuves et a su en sortir plus fort. Aujourd’hui encore, nous sommes appelés à nous relever, à tirer les leçons de nos erreurs et à édifier un avenir à la hauteur de nos ambitions’’.

Il rappelle que sous la vision du président Abdoulaye Wade, le PDS, symbole de résilience et de progrès, a surmonté de nombreuses épreuves et qu’il doit à nouveau se relever, apprendre de ses erreurs et bâtir un avenir ambitieux.

Le PDS, la force politique du Sénégal, selon Karim Wade

Selon Karim Wade, le PDS a la vocation d’être à nouveau la force politique centrale de notre Sénégal. Il assure qu’il fera sa part pour que le PDS redevienne un parti fort, uni et prêt à assumer pleinement les responsabilités du pays.

Ainsi, il a lancé un appel à tous les militants à se rassembler afin que les forces libérales se réunissent. ‘’J’invite toutes celles et tous ceux qui se sont éloignés du parti à y reprendre leur place. Nous devons dépasser nos divisions et travailler ensemble au service d’un projet commun’’.

Pour clore, il a réitéré ses vœux de bonheur en cette nouvelle année et a exprimé sa reconnaissance envers les militants du parti. ‘’Chères militantes et chers militants, vous êtes la force vive du PDS. Je vous suis reconnaissant de votre détermination indéfectible, même dans l’adversité. Soyez convaincus que, grâce à votre fidélité et à vos sacrifices, nous mènerons le PDS vers la victoire’’.

Il a également invité les partisans à renouveler leur engagement au service du PDS. ‘’L’avenir du Sénégal se joue maintenant et le PDS a un rôle essentiel à jouer pour offrir à nos concitoyens une alternative crédible, moderne et ambitieuse. Ensemble, retrouvons l’enthousiasme !’’, a-t-il conclu.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE