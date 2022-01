Le Tribunal de Grande Instance de Kolda a un nouveau président. Il s’agit de Lamine Ngom qui vient du Tribunal d’Instance de Sédhiou. Il remplace Cheikh Ba, le président sortant du TGI de Kolda qui vient d’être affecté comme président au Tribunal de grande Instance de Pikine-Guédiowaye. Il se dit satisfait d’avoir fait un travail de titan qui a permis d’améliorer les conditions de travail et le cadre de vie du Palais de justice de Kolda. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce mercredi en présence de plusieurs personnalités.

La cérémonie se tient dans une salle d’audiences pleine à craquer. Ici, le désormais ex-président du Tribunal de Grande Instance de Kolda Cheikh Ba, a reçu de vifs éloges de la part des magistrats, des avocats, des religieux et autres acteurs judiciaires. Le représentant de l’ordre des avocats du Sénégal témoigne que durant tout le magistère du juge Cheikh Ba, la justice a été bien distribuée aux justiciables.

« Il a été un Président très efficace. Un président soucieux de la réussite de sa mission, et il a considéré effectivement sa mission comme un sacerdoce. Tout le monde a vu son œuvre. Pendant son magistère ici à Kolda, la justice a été bien distribuée aux justiciables », explique Me Prosper Djiba.

Il poursuit que « Cheikh Ba, du haut de ses fonctions, il reste un homme humble et un homme ouvert. Toutes ces appréciations j’y inclus ces collaborateurs, puisque sans eux, sa mission ici à Kolda aurait été mitigé ».

Les témoignages sont unanimes. Depuis quelques temps, le Palais de justice de Kolda a changé de visage. La salle d’audience réhabilitée a été agrandie et équipée. Une cave construite au sein du Tribunal et le mur de clôture rénové. C’est entre autres réalisations faites du temps du président sortant Cheikh Ba. Le magistrat estime avoir accompli une mission après d’un an à la tête du Tribunal de Grande Instance de Kolda.

« D’un point de vue professionnel, je me suis fixé deux missions : celle dans le respect des principes qui gouvernent le procès et dans le respect du justiciable et tout ce qui l’entoure. L’autre mission c’était de faire de sorte que la notion d’équité territoriale soit une réalité pour ce qui concerne le secteur de la justice dans le ressort de Kolda. C’est pourquoi, très tôt, dés ma première semaine à Kolda, je me suis dit il faut que ça change. En tant que leader, j’ai eu derrière moi, tout l’orchestre qui a suivi et chacun a joué sa partition. C’est ça qui nous a emmené à améliorer les conditions au niveau tribunal », indique Cheikh Ba.

Le nouveau président du Tribunal de Grande Instance de Kolda, Lamine Ngom, n’a pas voulu décliner ses ambitions après cette passation de service. Mais, beaucoup de défis importants l’attendent sur le plan des infrastructures, le suivi des travaux entamés par son prédécesseur.

NFALY MANSALY