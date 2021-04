Permis de conduire

Encore des Sénégalais victimes d’arnaque. Depuis juin 2020, la jeune dame M. Bassène et deux de ses collègues courent après le gérant d’une auto-école pour passer l’examen du code de conduite. L’établissement, situé à Castors près de la station Elton et dénommé ‘’Permis pour étudiants’’, fait passer le permis aux étudiants à moindre coût. A savoir 90 000 F CFA au lieu de 120 000 F pour les particuliers. ‘’Nous nous sommes inscrits, le propriétaire nous a demandé des documents tels que la pièce d’identité, la carte étudiant et autres.

Nous avons fait la visite contre-visite et il voulait une avance avant qu’on ne démarre les cours théoriques pour terminer en deux mois. Nous lui avons remis 60 000 F CFA chacun et après cela, il devait nous programmer pour qu’on passe l’examen du code de conduite. On a dû compléter l’avance. Bizarrement, cela tardait et le gérant nous dit qu’en raison de la pandémie, il a réduit le personnel et programme peu de personnes pour les examens. Il voulait donc qu’on patiente. Cela a duré quatre mois’’, explique M. Bassène.

Le gérant, répondant au nom de ‘’Grand Camara’’, change par la suite de version en demandant une nouvelle somme pour passer l’examen de visite contre-visite, puisque sa durée de validité est de quatre mois. Exaspérés, mais rassurés par les excuses du sieur, les étudiants lui donnent une seconde chance, en acceptant de payer et de refaire la visite contre-visite. ‘’On a redéposé et depuis, silence radio. Pourtant, il est là, il va bien, tous ses numéros passent et il reçoit toujours des étudiants. Et à chaque fois, il nous dit qu’il doit consulter le directeur pour résoudre notre cas, sauf qu’on se demande si ce directeur existe réellement.

Nous nous sommes rendus sur les lieux à son insu, mais personne n’a pu nous donner le contact de ce directeur’’, ajoute-t-elle. Non sans interpeller les étudiants ‘’dans d’autres auto-écoles où beaucoup affirment avoir entendu les mêmes plaintes à propos du concerné. Quel justificatif ce monsieur peut donner pour expliquer le fait qu’il nous ait retenus pendant un an, avant de nous faire passer le code et à chaque fois, c’est de nouvelles excuses. Alors, il faut qu’on le dénonce pour que les étudiants sachent que c’est un arnaqueur’’, fustige la jeune dame.