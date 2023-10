Dans le cadre des parrainages, l’objectif que s’est fixé Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, leader politique à Pikine et par ailleurs directeur des ressources humaines de l’Ageroute est de 20 000 parrains. Il en a fait l’annonce hier quand il recevait ses militants, pour échanger avec eux sur le parrainage qui est en cours et de pouvoir les sensibiliser sur les enjeux du moment et futurs, notamment l’élection présidentielle. Il était question aussi, selon lui, de leur expliquer ce qu’il faut faire et leur donner les éléments de langage pour pouvoir démarrer le parrainage en de bons termes. ‘’Ils sont venus répondre à cette invitation. Ils sont enthousiastes et j’espère qu’on atteindra très vite l’objectif qu’on s’est fixé d’avoir au minimum 20 000 parrains.

Les populations ont acquis une maturité électorale très grande. Il suffit de leur montrer une considération. De nos jours, les gens reconnaissent ceux qui leur sont utiles. Si on essaye de les forcer, ils vont tourner le dos. C’est là où nous en sommes aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle il faudra à Pikine, comme partout ailleurs, que ceux qui aujourd’hui représentent également les populations, puissent être mis devant. C’est ce que je recommande.

À Pikine, on n’attend pas, on prend nos responsabilités et on fait ce qu’il faut’’, a-t-il expliqué. Concernant la Présidentielle, il a promis une victoire nette et sans bavure. ‘’Nous allons la gagner, car nous avons un bon capitaine et un bon bilan. Le reste, c’est à nous responsable, à la base de rassurer la population. Et je pense qu’il y a une trajectoire importante tant en matière structurelle qu'en matière structurante que le Sénégal a empruntée. Nous avons tous les atouts mieux que quiconque. Le candidat que nous avons a son profil technique, mais il n'a pas marché au Sénégal. Il a un très bon profil. Il est très bien habilité pour pouvoir gagner cette élection. Nous le savons et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour l’avoir’’, a-t-il indiqué.