Après avoir porté plainte contre Saneh et Jojo auprès du procureur qu’ils accusent d’avoir tenu des propos déplacés contre les personnes vivant avec un handicap, les membres du collectif Riposte n’excluent pas de tenir une marche et un sit-in pour se faire respecter.

‘’Nous avons déjà déposé une plainte auprès du procureur. Nous attendons que la justice aille jusqu’au bout de cette affaire. Ce n’est pas une première que Saneh et compagnie nous manquent de respect. Dans le futur, nous n’excluons pas de tenir un sit-in, de faire une marche pour dénoncer les propos qu’il a tenus dans une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Nous nous sentons touchés, à cause de ces propos déplacés qu’ils ont tenus envers nous’’, fulmine le coordinateur du Riposte. Le collectif regroupe des personnes vivant avec un handicap au niveau national et dans la diaspora.

Selon Yora Niang qui faisait face à la presse hier, il est hors de question qu’ils n’aillent pas au bout de cette affaire, car ils ont vu ‘’leur dignité bafouée, leur personnalité piétinée, alors qu’ils sont des citoyens qui croient en la justice de leur pays’’.

Ils sont d’autant plus déterminés, poursuit-il, que les suspects sont des récidivistes, car c’est la énième fois qu’ils manquent de respect à la communauté des handicapés du pays. ‘’Trop, c’est trop ! Ce sera la dernière fois qu’on nous manque de respect dans ce pays. Dans d’autres pays, le procureur allait s’autosaisir, mais puisqu’il ne l’a pas fait, nous sommes allés vers lui. Nous interpellons aussi le Cored, les droits-de-l’hommiste, ainsi que la Direction de la cinématographie. Ils doivent mettre un terme à ce genre de propos qui n’honorent personne dans un pays de droit, à travers des séries. Nous avons un plan d’action à suivre et même s’ils demandent pardon, cela ne va pas nous pousser à abandonner l’affaire’’, tonne M. Niang.

Il précise qu’ils ne refusent pas que les thèmes liés au handicap soient abordés dans les téléfilms et autres productions audiovisuelles, mais qu’on le fasse dans le respect de la dignité humaine.

Par ailleurs, lors de ce face-à-face avec la presse, Yora Niang a demandé au chef de l’État de penser aux personnes à mobilité réduite dans les 65 000 emplois qu’il compte donner aux jeunes. ‘’Nous avons parmi nous des jeunes qui sont des porteurs de projet, qui ont été formés à bonne école et qui chôment. Donc, il faut qu’il nous réserve un quota assez important, afin qu’ils puissent prendre en charge leurs soucis. Nous interpellons le président de la République, car personne n’est mieux placé que nous pour en bénéficier. Ce ne sera pas un privilège, mais une discrimination positive envers les personnes handicapées qui vont répondre aux cahiers des charges, pour bénéficier de ce genre de projets. Nous l’attendons sur ce chantier’’, a déclaré le coordinateur du collectif Riposte.

